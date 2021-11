La gran hipocresía de la Cumbre del Clima

El cambio climático se ha convertido en una de las principales preocupaciones a nivel mundial. La asistencia de los líderes a la COP26 es un detalle que no ha pasado desapercibido por los activistas y los ciudadanos, cada vez más conscientes de los problemas y cuidados medioambientales, lo que ha desatado en una ola de críticas.

Los altos cargos ejecutivos, líderes y miembros de la realeza han asistido en jets privados a la ciudad escocesa. El domingo tomaron tierra 52 aeronaves y se estima que aterrizarán un total de 400 aviones particulares en Glasgow, lo que emitirá 13.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, generando un gran impacto y un efecto negativo en el medio ambiente que los mandatarios mundiales dicen proteger a través de sus palabras.

Lo más sorprendente es que entre otras materias, uno de los foros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se encuentra dedicado a debatir sobre el uso racional del tráfico aéreo para reducir las emisiones de CO2.

Unos discursos contrarios a los propios actos de diligentes y empresarios como Jeff Bezos, fundador de Amazon, Carlos de Inglaterra, Boris Johnson o Alberto de Mónaco que viajan en aeronaves de costes elevados que generan emisiones de CO2 cuantiosas.

Este martes Greta Thunbergh se dirigía a los mandatarios con un mensaje claro y sin tapujos “Os podéis meter la crisis climática por el culo” (You can shove your climate crisis up your arse). La activista sueca de 18 años recriminaba “Dentro de la COP hay políticos y personas en el poder que fingen tomarse nuestro futuro en serio. A todos ellos le decimos: “No más bla, bla, bla, no más explotación de la naturaleza, las personas y el planeta”.

Swedish activist Greta Thunberg speaks at Festival Park as the UN Climate Change Conference (COP26) takes place in Glasgow, Scotland, Britain, November 1, 2021. REUTERS/Russell Cheyne FOTO: RUSSELL CHEYNE REUTERS

Los activistas piden compromiso y medidas concretas que generen confianza, considerando el cambio climático como un problema serio y real.

En la cumbre de líderes del G20 de Roma los jefes de Estado y de Gobierno posaron ante la icónica fuente de la Fontana y lanzaron una moneda, como símbolo de buen augurio e impulse de la COP26 de Glasgow.