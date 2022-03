Visibilizar el talento femenino ofrece referentes a las nuevas generaciones

Desde que se subió a una moto para competir por primera vez, a los siete años, hasta hoy, con 35, Laia Sanz –la única mujer que ha terminado dentro del Top 10 del Rally Dakar, una prueba que ha finalizado en doce ocasiones consecutivas, y que también ha sido 14 veces campeona del mundo de trial, entre otros muchos títulos- ha vivido muchas experiencias. Y hay una que ha cambiado poco y bastante al mismo tiempo: sigue siendo una de las pocas mujeres en el mundo del deporte del motor, pero ahora ya comparte este espacio con muchas más.

De cómo ha sido ese camino, del papel de la mujer en las competiciones de motor y del impacto que el género han tenido en sus carreras hablaron Sanz y Balba Camino, - la primera mujer del mundo en ganar un campeonato GT y cinco veces campeona de España - con 60 alumnos y alumnas del IES Gregorio Marañón de Madrid, en un encuentro organizado por ACCIONA e Inspiring Girls con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Actualmente Laia Sanz compite en el campeonato mixto Extreme-E de 4x4 eléctricos junto con Carlos Sainz en la escudería ACCIONA | SAINZ XE Team, experiencia de la que destaca que «al ser mixta, ofrece a las mujeres una plataforma excepcional para visibilizar el talento femenino en las competiciones motor y que las nuevas generaciones tengan referentes femeninos en actividades tradicionalmente protagonizadas por hombres. Se trata de romper esquemas y prejuicios y mostrar que hay otra manera de hacer las cosas».

Comparando su experiencia desde que comenzó su carrera y a competir en los años 90, Laia Sanz considera que ahora existe mucha menos discriminación. Tanto ella como Balba Camino, actualmente directora de Eventos de ACCIONA, recordaban cómo comenzaron a desarrollar su pasión por la competición «sin contar apenas con mujeres en las que mirarnos y, realmente, ser bichos raros». De hecho, Sanz afirmó que «siempre era la única niña. Pero mis padres nos educaron igual a mi hermano y a mí, y me siento muy afortunada por ello. Para mí era más un juego y una pasión, pero a muchas niñas sus padres no les dejaban ni probar las motos. Incluso fueron ellos los que me inscribieron en mi primera competición, a los seis años. Que, por cierto, fui la última. Pero lo pasé muy bien».

Laia Sanz y Balba Camino durante su conversación FOTO: Crowley Groot La Razón

En esa época en el ambiente «había de todo. Con otros niños muy bien, no había maldad. Pero sí había comentarios, que ahora me cuenta mi padre, de otros padres que les decían a sus hijos “da igual lo que hagas, pero que no te gane la niña”. Claro que también, en el Dakar, y no hace tanto, había muchos que iban a ver si yo les había ganado o no». Con el tiempo, «al ser la única chica del equipo sí que había momentos de cierta soledad, porque se estaba varios meses fuera. Pero los compañeros siempre me han respetado mucho y he convivido muy bien con ellos. Las situaciones de machismo han sido más por parte de responsables de equipo. Como que alguna vez todo el equipo viajara en bussiness menos yo». Por ello, valora mucho los cambios que se han producido «en mí y en mi entorno, que ha mejorado mucho. Sobre todo porque las chicas jóvenes ahora tienen más ayudas de las federaciones, de las marcas, etc.».

Para Sanz, que fue campeona de Europa de trial femenino con 13 años y de España con 14, junto a la educación recibida, lo más importante ha sido «trabajar duro. He sido muy hormiguita y me he esforzado mucho y he puesto mucha pasión para superarme». Y ella misma, que solo tenía como referentes femeninos a Jutta Kleinschmidt y Michèlle Mouton, dos pioneras y campeonas, ahora ya lo es para muchas chicas «algo de lo que me siento orgullosa. Porque abrí camino, fui de las primeras mujeres profesionales del motor y he tenido resultados competitivos con los hombres».

Actualmente, formar parte del equipo mixto Extreme-E de 4x4, para Laia Sanz es una experiencia «nueva y está siendo magnífica. Es la única competición de este tipo, y aprender con Carlos Sainz es fantástico».

Un proyecto que abre paso a mujeres en sectores masculinizados

La creación del equipo mixto para participar en el campeonato mixto Extreme-E de 4x4 forma parte del compromiso de ACCIONA para fomentar la presencia femenina en sectores tradicionalmente masculinizados, objetivo que ha guiado a ACCIONA en sus iniciativas “Sostenibl@s 50:50″.

Para lograrlo, el paso primer es identificar talento femenino local e impartir formación para realizar tareas especializadas. Con ello, además de aumentar la empleabilidad las mujeres participantes, se generan modelos replicables y se contribuye a eliminar los aún persistentes estigmas de la presencia femenina en determinadas actividades.

Ejemplos de esta iniciativa son el Proyecto Loreto (Australia), donde ACCIONA ha logrado la paridad de género en la construcción de una escuela, y el Hospital Marga Marga (Chile), cuya sala cuna ha sido construida íntegramente por mujeres. En el ámbito de la energía se sitúa el Proyecto Grid Code Conecta, en España –donde hay un 50% de mujeres en el equipo de código de red para la interconexión de proyectos de energía– y el proyecto Mujeres en el Itsmo, en Oaxaca (México), en el que se promueve la selección y desarrollo de mujeres ingenieras en el campo de la energía eólica.