La Hora del Planeta 2022 por dentro

Mañana a las 20,30 comenzará una nueva Hora del Planeta. Para cuando “llegue” a España, en docenas de países desde las Islas Cook, en el océano Pacífico, y durante una hora se habrán apagado las luces de cientos de miles de hogares, de edificios y monumentos emblemáticos y las fachadas de innumerables empresas de todo tipo, tamaño y sectores. Lo mismo irá ocurriendo de este a oeste a medida que avance la jornada en el resto de los husos horarios, para terminar en la Isla de Pascua, también en el Pacífico. Durante 60 minutos ciudadanos de 200 países habrán participado en la Hora del Planeta, una llamada atención sobre el cambio climático. La mayor acción de sensibilización ambiental conocida.

Fue en 2007 cuando la sección australiana de WWF, (Fondo Mundial para la Naturaleza, en sus siglas en inglés), impulsó la primera Hora del Planeta, con el objetivo de sensibilizar a los australianos sobre el cambio climático. Los años siguientes se fueron sumando las oficinas nacionales de otros países de los 100 en los que está presente la organización, «hasta que el tercer año entramos todas las delegaciones del mundo en cascada», recuerda Miguel Ángel Valladares, director de Comunicación de WWF España y coordinador de la Hora del Planeta en nuestro país. Pero no solo esta ONG al completo se movilizó, «es que hemos hecho un gigante, -añade- porque se han sumado otras organizaciones, voluntarios, administraciones locales, etc., de otros países donde WWF no tiene oficinas pero que quieren participar también. De manera que, una idea para una acción concreta de una organización concreta, se ha convertido, y no porque lo digamos nosotros, en el mayor movimiento global de sensibilización ambiental».

Este es el verdadero objetivo de la Hora del Planeta. Valladares la considera «una herramienta potentísima para llamar la atención sobre el cambio climático a todos los niveles. No es solo que uno apague la luz en su casa. Es que se apagan el Vaticano, la Torre Eiffel, las pirámides de Egipto… Eso es muy potente y esa es la gracia del símbolo». Hay que tener en cuenta, que «en 2007, apenas se hablaba de cambio climático, había un escepticismo muy alto y no era fácil hablar del tema y que te tomaran en serio. Sin embargo, con esa acción simbólica fue empezando a cambiar».

Años después, la convocatoria está plenamente instalada en la agenda ambiental anual y, si al principio había que buscar los apoyos, ahora todo el mundo quiere sumarse «si se suma tal ayuntamiento, cómo no lo va a hacer el de al lado; y si lo hace tal empresa, las de la competencia también se suman a la Hora del Planeta. Nadie quiere no estar en la lista».

#LaVueltaAlPlaneta, una carrera por la acción climática

Así, en 2022 solo en España casi 500 ayuntamientos apoyan la iniciativa, y más de 200 empresas y 7.000 personas se han sumado al reto de hacer kilómetros para dar #LaVueltaAlPlaneta, que es la acción propia de WWF España para dar más visibilidad a la Hora. Porque, aunque la acción tiene carácter internacional, «con un mensaje común, ya que es nuestra campaña mundial de referencia, en cada país tenemos margen para organizar actividades propias para darle mayor visibilidad y potenciar la participación ciudadana. Ahí -enfatiza Valladares- nuestra motivación aumenta, porque la idea no está agotada y cada año te preguntas cómo innovar. Es un momento de cerebro y materia gris, para poner en marcha algo diferente cada año».

Este año la idea es sacar a la gente a la calle, «después de dos años de tener que hacer acciones virtuales, de vernos por los ordenadores, pensamos en el deporte, algo bueno y sano, y hemos propuesto sumar 44.000 kilómetros, lo que mide el perímetro terrestre, de manera que cada persona pueda sumar los kilómetros que haga caminando, corriendo, en bici o nadando para reclamar acción climática. Es impresionante la reacción que ha habido. En 20 días se han hecho 200.000 kilómetros. ¡Cinco vueltas a la Tierra!».

Trabajo de equipo

Todo esto no se hace solo. Como dice Valladares, «hay mucho trabajo de pico y pala detrás». Cada año, en enero, reciben las primeras comunicaciones desde Internacional, «desde ese momento, la mitad de nuestra cabeza ya está en la Hora del Planeta. Las 10 personas de Comunicación nos volcamos totalmente, sin dejar, los otros muchos proyectos que siempre tenemos entre manos». La señal supone el arranque de innumerables reuniones, internacionales y del equipo de España «en las que participan desde el secretario general, hasta Comunicación, pasando por Socios y Marketing. Todos tienen mucho que decir y que aportar, y se hace un enorme trabajo para contactar con ayuntamientos, empresas, entidades de diversos tipos». Casi la tercera parte de las 70 personas que forman el equipo de WWF en España, trabaja directamente todo el mes de marzo en la Hora del Planeta, «un esfuerzo muy importante, pero muy reconfortante también».

Pero, pensar en el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en modo alguno supone abstraerse y, si en 2020 el confinamiento obligó a cambiar todo sobre la marcha, este año Valladares destaca que «estamos ante una campaña muy especial. Es un momento muy difícil por el conflicto en Ucrania y la crisis humanitaria. Por eso, nuestros corazones y nuestros pensamientos están con la gente que está sufriendo tanto, y nuestra solidaridad está con ellos».