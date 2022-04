Ana Vidal, directora de marketing: «Romper tabúes sobre la salud de la mujer es vital para mejorar su calidad de vida»

Theramex, empresa farmacéutica especializada en salud femenina, ha ayudado a millones de mujeres de todo el mundo (están presentes en más de 80 países) a tener una vida mejor. Su cartera de medicamentos ofrece soluciones innovadoras y prácticas para ellas, en todas las etapas de su vida: fertilidad, embarazo, menopausia y osteoporosis. Gracias a esta especialización ha convertido a la compañía referente en el cumplimiento del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, que persigue garantizar una vida sana y promover una salud igualitaria para todas y todos, en todas las edades.

Indique su cargo en Theramex, desde cuándo lo desempeña, cómo llegó a él y cuál es su labor diaria en la compañía.

Bióloga y Licenciada en Ciencia y Tecnología de los alimentos de formación; me sentí atraída por el Marketing hace 16 años. Siempre involucrada en departamentos comerciales en los cuales tienes contacto con los clientes y la venta; algo imprescindible para mí a la hora de enfrentarme a una nueva posición. Abbott, actual AbbVie, me vio crecer y ahí es donde empecé a sentir pasión por mi profesión actual; la cual he seguido desarrollando en grandes empresas como Sandoz (Novartis) y Astrazeneca donde sin duda me he afianzado en mi rol de Marketing, con más confianza, visión y liderazgo. En la actualidad desempeño el role de Directora de Marketing Marketing de Theramex con el principal reto de realizar proyectos que aporten valor a nuestros clientes para lo cual entender sus necesidad y la agilidad son los pilares claves, por supuesto, siempre pensando en las grandes beneficiadas de nuestro amplio y solido portfolio, que son sin duda las mujeres.

¿Cuál es el porcentaje de mujeres directivas en Theramex? ¿Qué supone para las clientas que une mujer dirija su departamento?

Un buen líder debe tener mentalidad estratégica, pensar a largo plazo y sin duda motivar e influir en sus equipos. Para ello es crítico la escucha, empatía y el feedback constructivo, que tanto cuesta dar y recibir, pero que es tan necesario es para contribuir al desarrollo profesional. La sociedad cada vez está más habituada a un modelo liderado por mujeres, menos jerárquico y autoritario que permite transmitir la seguridad y confianza que todos los empleados necesitamos.

Nuestra visión está centrada en el campo de la salud de la mujer, proporcionando soluciones innovadoras y efectivas que cuiden y apoyen a las mujeres en todas las etapas de sus vidas. Estoy convencida de que la apuesta por el talento femenino seguirá incrementándose como lo han hecho en los últimos años, ejemplo de ello es que el 40% del comité de dirección de Theramex Iberia está formado por mujeres, sin duda, dato muy alentador que demuestra la igualdad de género en el sector.

¿A qué Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuye la actividad actividad empresarial de Theramex? ¿A través de qué acciones o programas?

La industria farmacéutica está viviendo un momento de gran repercusión mediática, especialmente a nivel social y político. La Covid-19 nos ha hecho plantearnos la importancia de la salud, de cuidarse y de vivir el momento. Nuestro impacto está basado en los ODS 3 y 5 de la Agenda 2030 de la ONU, con nuestro trabajo diario en la salud, bienestar e igualdad de las mujeres. Rompiendo barreras en los estereotipos que, en algunas etapas de la vida como puede ser la menopausia, marcan el día a día de las mujeres. En este punto, las compañías farmacéuticas hemos tenido la oportunidad de dar a conocer el trabajo diario que desempeñamos, acercando a la población que, detrás de cada producto, hay un gran equipo humano; desarrollando no solo tratamientos innovadores basados en largos procesos de I+D, sino también proyectos diferenciales que acompañan a las pacientes durante todo su camino.

En Theramex Iberia estamos realizando un proceso de transformación digital para adaptar la compañía a los nuevos retos que presenta lo sociedad. Este proyecto dará la oportunidad de adaptar nuestras acciones a un entorno más sostenible, como pueden ser, el cambio de los impactos que realizamos como compañía farmacéutica a un ámbito omnicanal.

¿Las mujeres y los hombres tienen necesidades sanitarias diferentes? ¿En qué etapas de la vida?

No son exactamente necesidades sanitarias diferentes, sino patologías asociadas más a hombres o mujeres, siendo los estudios diseñados en esa línea. Creemos que es necesario empoderar a las mujeres para que tomen decisiones informadas sobre cómo gestionar los ciclos naturales y las etapas de la vida.

¿Cómo actúa Theramex para promover el bienestar y la igualdad en la salud de las mujeres?

Theramex ha ayudado a millones de mujeres de todo el mundo a tener una vida mejor. Seguimos trabajando para crear soluciones efectivas, centradas en las pacientes, que ayudan a mujeres de todas las edades. Nuestro único objetivo es atender las necesidades de salud de la mujer de todo el mundo, no solo actuales sino también futuras, para que puedan vivir una vida mejor. Colaboramos estrechamente con nuestros socios, los profesionales de la salud y las pacientes para ofrecer a las mujeres la solución adecuada en el momento que más la necesitan.

¿Hacia dónde va la medicina personalizada (para mujeres) en el futuro?

Sin duda, la identificación temprana de síntomas, un diagnóstico correcto y en tiempo, junto con un tratamiento personalizado y una correcta monitorización son los elementos de la medicina personalizada para mujeres. Se busca que la mujer sea un agente activo del abordaje de su propia enfermedad, formando parte de las decisiones clínicas y mejorando su experiencia y los resultados en salud. Es cierto que aún queda mucho por hacer, pero desde el punto de vista de salud de la mujer, es crítico aumentar la concienciación sobre determinadas patologías como la menopausia o la osteoporosis. Para poder hablar de ello de manera abierta y natural, sin que sea percibido por la sociedad como un tabú, garantizando de este modo que todas las mujeres reciban el tratamiento adecuado, que, en definitiva, les permita mejorar su calidad de vida, independiente de la edad.