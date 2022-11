Una coctelería de élite en lo alto de Madrid

La temporada navideña madrileña queda oficialmente inaugurada con el reciente encendido de luces que alumbran todo el centro de Madrid. Es ahora cuando todos volvemos a ser turistas para disfrutar de uno de los decorados de Navidad más bonitos de Europa, porque nuestra capital, aunque esté en obras, aún es la ciudad que nunca duerme y donde hay mil actividades.

Para elevar esta experiencia por todo lo alto, el Hotel Urban trae a Madrid una de las mejores coctelerías del mundo, y nos referimos al Glass by Sips. Se trata de una coctelería de Simone Caporale y Marc Álvarez, que este año fue reconocida como la tercera mejor coctelería del mundo por el prestigioso ranking «The World’s 50 Best Bars 2022». Su llegada es todo un honor para los madrileños, quienes le esperamos con los brazos abiertos con la única condición que nos alegre las tardes con su mejor repertorio de cócteles. Para Joaquim Clos, director general de Derby Hotels Collection, esta nueva alianza con Sips, traerá a Madrid una nueva forma de concebir la coctelería. Y es que la alianza entre ambas marcas no es sólo estratégica sino también «irresistible», ya que el icónico espacio evolucionará para volver a sus orígenes vinculados a la coctelería y ofrecer una experiencia única. Con el Glass Bar by Sips, el Hotel Urban ofrecerá una completa experiencia al usuario con la barra de cócteles; el prestigioso restaurante CEBO y la encantadora terraza ubicada en la última planta, y la que es considerada uno de los rooftop más importantes de la capital.

De esta manera, a partir de este 29 de noviembre, nuestras vistas madrileñas tendrán un sabor coctelero de élite. Con este planazo, Madrid, se convierte con diferencia, una vez más e indiscutiblemente, en uno de los atractivos más deseados del mundo.