¿El trasvase Tajo-Segura dependerá de la depuración?

Este martes se sometía a informe los Planes Hidrológicos del tercer ciclo en el pleno del Consejo Nacional del Agua. Encima de la mesa, planes como el del Tajo que despiertan enfrentamientos a cara de perro entre diferentes autonomías. A la llegada a la reunión ya eran evidentes las posiciones encontradas; una de las quejas que más se repetían era la falta de tiempo, tan solo 11 días, para estudiar los documentos definitivos. «Hemos encontrado en los textos una afección clara a los caudales ecológicos que se mantienen en mínimos y una falta de realismo frente a los recursos hídricos existentes... se sigue apostando por la ampliación de regadíos enelDu ero, elGu adiana yelGu ad al qui v ir », decíaAlberto Fernández, responsable de política de Aguas de WWF.

En el Tajo, a partir del uno de enero de 2023, los caudales ecológicos se irán ampliando y, como consecuencia, se irá reduciendo el trasvase hacia el Segura en torno a un 15% ya este primer año. El caudal ecológico pasará de los 6m3/segundo actuales a unos 8,6 más en 2027. Antes de la reunión no se tenía claro si más allá de ese año–y en el caso de que se depure mejor el agua en Madrid y se use más la desalación en Levante –, el caudal eco lógico del Tajo podría seguir creciendo, pero según fuentes consulta das, desde el gobierno se ha asegurado que el incremento (y por tanto el trasvase) no va a estar vinculado a la mejora ecológica. «El caudal ecológico es el que necesita un río para su supervivencia; no es algo que se pueda hacer por entregas», decía Alejandro Can o, coordinador dela Red Ciudadana del Tajo y dela Plataforma para los Ríos Madrileños y el Tajo.

El Plan del Tajo ha salido adelante con 55 votos a favor, 22 en contra y ocho abstenciones yes el paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros. Entre sus más claros opositores, el gobierno de Murcia .« Para garantizar la salud del Tajo hay que mejorar la depuración. Lo que no se puede hacer es diluir la contaminación del río sin cesar esos vertidos», opinaba Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de la Región de Murcia.