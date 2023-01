Un sabor artesanal que «Me mata!»

En un cerrar de ojos estamos ya en la última recta de la temporada navideña, una época en la que los detalles, los regalos y las reuniones han sido los protagonistas de nuestros días. Pero el inminente final de las festividades no puede significar el fin de los encuentros con los amigos, mucho menos si estamos en Madrid. Precisamente por esto, Juanyta Me Mata! se une a la causa de conservar esas reuniones llenas de detalles para todo el año, ofreciéndonos una carta casera y exclusiva que solo se puede degustar en este encantador recinto. Todo el estilo de Juanyta Me Mata! es responsabilidad de su fundadora, de hecho, es una réplica de su personalidad, ya que Juana Reinoso, fiel a sus pasiones por la gastronomía dejó la banca y las inversiones para dedicarse a elaborar una cocina casera, artesanal y de calidad en un espacio que resalta por su glamour. El gran reto que se puso Reynoso, al cambiar radicalmente de profesión, hoy evidencia grandes resultados y se materializa en su cocina de estilo mediterráneo y moderno, característico por su sabor aventurero y viajero, que recoge sabores de mexicanos, venezolanos y hasta de la gastronomía oriental.

En el restaurante están comprometidos con la elaboración artesanal, convirtiéndose en una de sus cualidades. Juanyta Me Mata! prepara prácticamente todo en casa, hasta el yogur, por ello entre sus imprescindibles, están el salmorejo, las mermeladas caseras, la mousse de piparras, los coulis, las archidemandadas torrijas, las crepes y las minitortillas de patatas, que siempre triunfan allí donde van. Como no podía ser de otra forma, una carta de este estilo está acompañada de una lista de vinos personalizada a cada plato, por lo que el equipo del restaurante se encargará de recomendar la mejor opción para una experiencia única.