¿Qué agua tiene más microplásticos en España? Esto es lo que dice un estudio

El agua es un recurso clave para la vida en nuestro planeta. En España, concretamente, apreciamos su importancia cuando hay en poca cantidad, como es en el caso de Cataluña en estos tiempos de sequía en la región, o bien cuando vemos que el 99% de este bien, en su forma corriente, es potable en nuestro país.

No obstante, existe una amenaza de pequeño tamaño que está amenazando no solo ecosistema, sino también nuestro organismo: los microplásticos. Estos son el resultado de la degradación de los residuos plásticos en el entorno natural, convirtiéndose así en partículas cada vez más pequeñas.

Concretamente, el tamaño varía entre un micrómetro y cinco milímetros, y ya están en todos los entornos naturales analizados, siendo estos los océanos, la atmósfera y el suelo terrestre. Asimismo, estos también pueden estar presentes en los alimentos y en el agua que bebemos.

Para analizar la presencia de estos elementos en el agua nacional, miembros de Environplanet, gracias a un convenio firmado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y en colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), realizaron una investigación en dos partes, donde se evaluaba el agua corriente y el agua embotellada que se bebe en España.

Agua embotellada vs agua de grifo

En la primera parte del análisis, publicada en un artículo en 2023 en la revista científica Water Research, estos investigadores analizaron la presencia de microplásticos y partículas artificiales no plásticas en el agua de grifo potable de las ciudades de Madrid, Barcelona, Vigo, A Coruña, Murcia, Cartagena, San Cristóbal de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. El resultado fue que en todas las muestras analizadas se encontraron microplásticos, aunque en concentraciones bajas si los comparamos con otros puntos del mundo.

Agua embotellada La Razón

Para la segunda parte del macroestudio, publicado esta vez en la revista Scientific Reports, los mismos investigadores se centraron, esta vez, en el agua embotellada. Más específicamente, analizaron envases procedentes de cinco de las marcas de agua más importantes de España, que representan, entre ellas, el 40% del mercado de este recurso a nivel nacional.

Los resultados de ambas investigaciones permitían una comparación entre el agua de grifo y la embotellada, con unos resultados concluyentes: las aguas embotelladas contenían, mayoritariamente, fragmentos de poliésteres transparentes y blancos, que se encuentran en la composición de las propias botellas, y fibras de celulosa. Por otra parte, el agua de grifo presenta una mayor diversidad de microplásticos.

Concretamente, la concentración media de microplásticos (MP) en el agua embotellada fue de 0,7 MP por litro, mientras que la de partículas no plástiacs de origen artificial (PANP) fue de 1,70 PANP por litro analizado. En cambio, estos números fueron menores, ya que presentó una concentración media de 0,0125 MP/litro y 0,0322 PANP/litro.

En conclusión, el agua de grifo, aunque presente un mayor registro de microplásticos, tiene una concentración inferior al agua embotellada.

Efectos en la salud

Los realizadores de los estudios concluyeron, en el portal de divulgación The Conversation, que "es muy poco probable que el plástico ingerido por esta vía cause efectos adversos en los humanos debido a que la cantidad ingerida en peso total es ínfima. Sin embargo, no existen estudios hasta la fecha que demuestren si estas concentraciones pueden causar daño en los seres humanos".

Asimismo, instaron a los gobiernos y diferentes organismos a "desarrollar políticas informadas sobre los contaminantes en los alimentos y el agua, además de fomentar el uso de las fuentes más limpias posibles, en este caso el agua del grifo, rentable y respetuosa con el medio ambiente y que reduce la cantidad residuos plásticos generados".