La sostenibilidad marina en Andalucía, impulsada por el proyecto Atlazul

Andalucía ya mira al mar. Y lo hace de una forma sostenible. Varias empresas andaluzas se han convertido hoy en punta de lanza de lo que se ha dado en llamar Economía Azul Sostenible, un concepto ya no tan novedoso, pero que, a lomos de proyectos como Atlazul, va calando en la región. El programa de referencia está liderado por la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y cuenta en nómina con 18 socios, once españoles y siete portugueses, procedentes todos ellos de las regiones atlánticas de ambos países (Andalucía, Galicia, Alentejo y Algarve) para el impulso de la Economía Azul a través de la generación de redes y cooperación en ese territorio. El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), una agrupación de empresas innovadoras, sostenibles y tecnológicas, que trabajan en alguno de los 14 subsectores azules, posee en sus filas un buen ejemplo de empresas protectoras del medioambiente en su actividad cotidiana.

En general, el sector de la Economía Azul está transido de apuestas por la sostenibilidad, es el presente, ya no futuro del sector: los puertos abogan cada vez más por procesos de descarbonización y de instalaciones OPS (on-shore Power Supply), para ofrecer suministro eléctrico a los buques y reducir las emisiones de gases contaminantes; las navieras investigan el uso de combustibles más ecológicos; los puertos deportivos están impulsando el uso racional del agua en todos sus sistemas y procesos de trabajo y de regeneración de la biodiversidad marina; en el ámbito de desalinización se trabaja con ahínco por reducir el impacto de las desaladoras en el entorno inmediato, al igual que muchos pescadores se están reconvirtiendo en especialistas en turismo marinero; empresas de educación ambiental enseñan a los niños a entender cómo ha de ser respetado el entorno costero y hay sociedades con barcos para avistar cetáceos cuyos motores y hélices que no provocan apenas ruido para no alterar a los animales, como ocurre con la malagueña Costasol Cruceros. El CMMA, junto a Atlazul, impulsa estas iniciativas que forman parte de su ADN, de su misión, visión y valores de actuación.

La responsable de Marketing de Salinas del Alemán, Sabina Limón, representa a una empresa especializada en la extracción de sal marina artesanal, SPA salino y actividades turísticas de Huelva, y señala que todas las prácticas de la empresa son sostenibles. «Para recoger la sal, aprovechamos la estacionalidad, las mareas. Sólo recolectamos cuando se puede, todo se hace a mano, desde la recolección al envasado y etiquetado», señala, para añadir que, incluso, usan el aceite de magnesio generado durante las tareas de recolección para los baños y su SPA salino, en un ejemplo interesante de Economía Circular. La recolección abarca desde finales de mayo hasta las primeras lluvias del otoño. Salinas del Alemán, creada en 1954, recoge cada temporada una media de 200 toneladas de sal (destinando unas 20 de ellas a flor de sal y escamas).

Proyectos de referencia

El Grupo Cupimar, por su parte, desarrolla el ciclo completo de cultivo de lenguado, «Solea senegalensis», desde la reproducción a la comercialización, venta y distribución, teniendo el 40% de su mercado en el ámbito internacional y el 60%, en el nacional. Posee dos instalaciones de producción primaria dedicadas al cultivo de lenguado en las salinas de San Juan Bautista (San Fernando) y San José del Palmar (Puerto Real), y una planta de manipulación y envasado del producto comercial (El Puerto de Santa María). Desde los años 80, ha hecho un gran esfuerzo innovador y tecnológico.

Impulsa el sistema de recirculación, que cada vez se usa más por consejo de la FAO como sistema de Acuicultura Sostenible. Este sistema de recirculación de agua (RAS) se encuentra acoplado al cultivo multitrófico o IMTA-RAS, por sus siglas en inglés, y es un sistema que permite innovar y aplicar los diversos planes de sostenibilidad de la empresa y que son fruto de su colaboración con el ámbito académico. La empresa genera energía solar para autoconsumo, optimizando al máximo la alimentación, retirando los restos no digeridos del medio, que son, asimismo, concentrados y revalorizados como compost biofertilizante. Convierte asimismo el resto de nutrientes del efluente dentro del sistema multitrófico, generando biomasa de macro y microalgas, plantas halófitas de interés culinario como salicornia y bivalvos como la ostra y el mejillón, que pueden ser comercializados o formar parte en la formulación de piensos, permitiendo recircular los nutrientes en el cultivo del lenguado, prestando un servicio ecosistémico en el parque natural Bahía de Cádiz.

Otra empresa destacada es Nologin/NOW, que se dedica a la predicción y monitorización del entorno marino mediante la Inteligencia Artificial, desarrollando modelos, trabajando con la observación in situ y las imágenes por satélite. Entre otros, son proveedores del servicio Copernicus Marino de la UE, según explica su Thecnical Director, Marcos García Sotillo.

Los servicios de Nologin/NOW se basan y requieren recursos de supercomputación. Los trabajos de actualización, revisión y optimización, tanto de los sistemas y procesos, como del código encargado de las previsiones oceanográficas, han permitido reducir los consumos en un 41,1%, pasando de 15,84 KWh a 9,44 KWh (a modo de referencia, el consumo medio diario de electricidad por hogar en España es del orden de 9,5 KWh).

En el CMMA, hay empresas que se dedican a la regeneración de la vida marina en instalaciones portuarias como ECOncrete u Ocean Ecostructures, que incluso han obtenido premios internacionales por su innovación y vocación medioambiental.

El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía acoge en su seno algunas de las empresas de base tecnológica más innovadoras a nivel nacional en materia de sostenibilidad marina. La Vocalía de Sostenibilidad y Medio Ambiente Marino premia, apoya y genera alianzas desde el talento del sector privado, para desde Andalucía exportar al mundo la importancia de un desarrollo realmente sostenible, inteligente e integrador que el programa Atlazul, en relación a su alianza entre Andalucía, Galicia y Portugal, tiene como referencia para la gobernanza de sus mares y océanos.