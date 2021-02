Kamasi Washington pone música al nuevo Cupra León e-hybrid

A la hora de crear arte, siempre hay una historia que contar, unos valores que mostrar y un carácter con el que envolver la pieza. Cuando el saxofonista y compositor estadounidense Kamasi Washington, nominado a los premios Grammy en la categoría de mejor banda sonora para medios visuales por Becoming, recibió el encargo de crear la melodía para el nuevo anuncio del CUPRA León e-Hybrid, pensó que su música no era algo común para la publicidad. Poco después, descubriría que el CUPRA e-Hybrid, su historia, sus valores y su carácter también están fuera de lo común.

Washington, nacido en el seno de una familia de músicos de Los Ángeles, es un conocido intérprete de saxofón que destaca por sus composiciones de jazz. La personalidad de sus melodías fue el motivo principal por el que CUPRA lo le pidió que creara la canción del anuncio del nuevo modelo de la marca: “Me dijeron que querían algo muy fuera de lo común, con mucha energía”, comenta el compositor. “Y yo me quedé pensando: eso es algo que no oímos muy a menudo en un anuncio”. Aceptó el reto.

“Generalmente, compongo lanzándome al vacío para intentar encontrar algo que no sabía que estaba allí”, explica Washington. En este proyecto, además, “me centré en traducir a sonido las emociones que me describieron con palabras, para plasmar ese movimiento que el protagonista experimenta en el vídeo”, apunta. El camino no fue fácil, en tiempos de COVID-19 él se encontraba en Ámsterdam y todo su equipo musical, en Los Ángeles. “Nunca antes habíamos hecho música por vídeollamada, quizás eran las seis de la tarde ahí, pero para mí eran las tres de la mañana”, recuerda.

El carácter del coche, en la música

“Todo empieza con una especie de retumbo, sabes que algo va a pasar, y entonces viene ese choque, algo completamente disonante”, cuenta el compositor. En el vídeo, la intensidad de la música se conjuga con el estrés del tráfico. Washington quiso mostrar cómo en un ambiente agobiante, el CUPRA León e-HYBRID se abría paso como un elemento refrescante: “Cuando todo va a explotar, aparece el protagonista en el coche, todo se calma y, de golpe, arranca y vuelve la intensidad, pero sin la disonancia”. Ahora, el conductor del híbrido tiene el control, su personalidad se impone al caos. “Hay una línea que atraviesa el discurso, una melodía que va a través del fuego, del agua y acaba cabalgando el aire”, expresa el autor.

El actor hispano-alemán Daniel Brühl, conocido por sus películas como Malditos bastardos, Rush: pasión y gloria o Good bye, Lenin! o series como The Alienist, es el protagonista del spot, bajo el lema “There is a time when you drive for others, and a time when you drive for yourself”. Preguntado por su nuevo papel como embajador de CUPRA, Brühl confiesa que tiene “muchas ganas de unirme a la Tribu CUPRA, una marca contemporánea de mi ciudad natal de Barcelona que comparte mi estilo de vida y mis valores”. Y añade: “Para mí, a la hora de elegir un coche, el factor más importante es la sostenibilidad. Como aficionado al deporte necesito un vehículo de altas prestaciones que no solo acelere en el menor tiempo posible, sino que también minimice su impacto en el entorno en el sentido más amplio”. Por eso, “el nuevo CUPRA León e-HYBRID es la elección perfecta”, termina.

Todo por placer. Este proyecto ha sido diferente para Washington: “Cuando compongo algo así, me suele llevar a un lugar donde seguramente no habría llegado por mi cuenta, y eso me gusta porque acaba vertiendo un poco de ello en lo que hago”, explica. En cuanto a su creación, “ha acabado siendo una de esas piezas musicales que probablemente continuaré tocando por placer”, concluye. Como con el CUPRA León e-HYBRID, lo mejor es el placer conducirlo.