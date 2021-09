Estás son las 10 preguntas más falladas en el teórico del carnet de conducir: ¿Cúantas aciertas?

El examen teórico es el primer paso que debemos cumplir para obtener el permiso B del carnet de conducir. Antes de empezar a hacer las prácticas con el coche, debemos conocer el código de circulación a la perfección, todas sus normas y las diferentes situaciones que se pueden dar en la carretera. Es importante aprender toda la teoría para actuar correctamente, sin nervios, en la práctica.

El temario del examen teórico es largo y requiere de un tiempo de preparación y esfuerzo. Dicho examen consta de un test con 30 preguntas, con tres opciones de respuesta cada una de ellas, siendo únicamente una la correcta. Se disponen de 30 minutos para realizarlo. El examen teórico será apto cuando se comentan tres o menos fallos.

Algunas de las preguntas no son nada fáciles. Están formuladas de una forma compleja, con la intención de comprobar si la persona que se examina conoce el código de circulación. Por este motivo, PONS Editorial, división especializada en Formación de la consultora PONS Seguridad Vial, ha querido conocer cuáles son las preguntas más difíciles del examen teórico.

La compañía ha publicado un informe con las 10 preguntas más falladas en los test de preparación para la obtención del permiso B. El resultado ha sido fruto de las respuestas dadas por los alumnos en 1 millón de tests online, realizados a través de su plataforma PONS GO, con la que trabajan más de 2.500 autoescuelas.

Las 10 preguntas más falladas en los test de preparación para la obtención del permiso B

1. ¿Qué características tiene una bicicleta de pedales con pedaleo asistido?

A. Tiene un motor con potencia no superior a 0,5 kW cuya velocidad se interrumpe antes de alcanzar los 25 km/h o si se deja de pedalear.

B. Es una bicicleta con motor considerada como un ciclomotor de dos ruedas.

C. Tiene un motor eléctrico auxiliar de hasta 250 W, cuya velocidad se interrumpe antes de alcanzar los 25 km/h o si se deja de pedalear.

Respuesta correcta: la C. La bicicleta de pedales con pedaleo asistido es una bicicleta equipada con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima ≤250W, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear.

2. Además del airbag frontal, ¿existen otros tipos de airbag?

A. No.

B. Sí, los frontales de conductor y acompañante, los laterales, de piernas y de techo o cortina.

C. Sí, los laterales.

Respuesta correcta: la B. Su uso de forma conjunta con el cinturón de seguridad reduce considerablemente las lesiones en caso de accidente. Existen airbags frontales, laterales y los airbags de cortina en techo (protegen en caso de vuelco). También algunas motos llevan airbag.

3. Si quiere girar a la derecha, con la flecha verde iluminada, ¿tiene preferencia de paso?

A. No, porque la luz roja me prohíbe girar.

B. No, porque la flecha verde me permite pasar, pero debo ceder el paso a los vehículos que se aproximen.

C. Sí, porque la flecha verde me obliga a girar.

Respuesta correcta: la B. Una flecha verde iluminada sobre un fondo circular negro significa que los vehículos pueden tomar la dirección y sentido indicados por la fecha, cualquiera que sea la luz que esté simultáneamente encendida en el mismo semáforo o contiguo. Pero cediendo el paso a los vehículos que circulen por el carril al que se incorpore.

4. ¿Qué debe hacer si el resultado de una inspección ITV es desfavorable?

A. Llevar el vehículo al taller en una grúa obligatoriamente y volver a pasar la inspección en un plazo inferior a dos meses.

B. Llevar el vehículo al taller para repararlo y volver a pasar la inspección en un plazo inferior a un mes.

C. Llevar el vehículo al taller para repararlo y volver a pasar la inspección en un plazo inferior a dos meses.

Respuesta correcta: la C. La inspección puede resultar: favorable, desfavorable o negativa. Favorable se hace constar en tarjeta ITV y se coloca el distintivo (pegatina) en la parte superior derecha del parabrisas o en lugar visible. Si es desfavorable, no ha pasado la ITV y sólo puedo circular para ir al taller. Si es negativa, no ha pasado la ITV y no puedo circular, será la grúa quien traslade el vehículo al taller.

5. Debe circular a velocidad moderada al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada…

A. Dentro de poblado.

B. Fuera de poblado.

C. Tanto dentro como fuera de poblado.

Respuesta correcta: la B. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo, fuera de poblado al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada, a vehículos de auxilio prestando servicio y a ciclos que circulan por ella o por su arcén.

6. ¿Qué indica esta señal?

Señal FOTO: La Razón

A. Peligro por la proximidad de un lugar fuera de poblado, para dejar o recoger niños en una parada de autobús.

B. Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños.

C. Peligro por la proximidad de un lugar especialmente señalizado y delimitado para el paso de niños a la salida de un colegio, zona de juegos, etc.

Respuesta correcta: la B. Esta señal nos indica peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, tales como escuelas, zona de juegos, etc.

7. ¿Está permitido realizar una parada delante de un vado señalizado?

A. Sí.

B. Sí, únicamente para subir o bajar pasajeros.

C. No.

Respuesta correcta: la A. Está prohibido el estacionamiento delante de los vados señalizados correctamente, aunque sí se permite la parada.

8. El sistema de ayuda de salida en pendiente, ¿cómo ayudará al conductor?

A. A través de un sensor que detecta el ángulo de inclinación del vehículo e impide que se vaya hacia atrás al levantar el pie de freno.

B. Acelerará rápidamente el motor para evitar que el vehículo se vaya hacia atrás al levantar el pie de freno.

C. Activará el freno de estacionamiento de manera automática y no lo desactivará hasta que el conductor presione el acelerador, evitando así que el vehículo se vaya hacia atrás.

Respuesta correcta: la A. El sistema de ayuda de salida en pendiente, denominado como Hill Holder, es un dispositivo que cuenta con un sensor que detecta el ángulo de inclinación en el que se encuentra el coche, impidiendo que el automóvil se vaya hacia atrás al levantar el pie de freno.

9. Esta señal…

Señal FOTO: La Razón

A. indica una vía reservada exclusivamente para ciclos.

B. indica una vía reservada para peatones y ciclos.

C. prohíbe a las bicicletas circular por la vía.

Respuesta correcta: la B. Esta señal indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.

10. ¿En esta situación, puede circular por el carril central?

Circulación FOTO: La Razón

A. No, debe circular por el carril derecho.

B. Sí, porque la vía no está saturada.

C. Sí, si no se entorpece la marcha de otros vehículos que circulen detrás.

Respuesta correcta: la A. El conductor de un automóvil cuando circule fuera de poblado en calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente por el situado más a su derecha, si bien, podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, (para adelantar, facilitar la incorporación, por circulación saturada, etc.), a condición de que no entorpezca la marcha de otro que le siga.