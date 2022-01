Los fabricantes de automóviles, preocupados por la competitividad de sus factorías en España

El mantenimiento de la competitividad de las plantas establecidas en España y el derecho a la movilidad del individuo son dos de los retos que se ha impuesto Wayne Griffiths que, desde hoy, es el nuevo presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) por un periodo de dos años. Griffiths sustituye a José Vicente de los Mozos, miembro del comité ejecutivo mundial de Renault y presidente de Renault España, que ha ejercicio este cargo durante los últimos cuatro años.

“Hay que tomar decisiones ya, porque España tiene que asegurarse a competitividad de sus plantas para no quedarse atrás”, en opinión del nuevo presidente de la patronal de automoción, quien reconoce que países como Francia o Alemania están por delante de nosotros y señala que, dado que los centros de decisión sobre las fabricación de modelos futuros no están en España, nuestras plantas debe ser más competitivas que las factorías situadas en los países donde se encuentran las sedes de decisión de los planes industriales por llegar. “Si no aceleramos, nos quedaremos atrás”, afirmó.

Para Griffiths, en el futuro de la movilidad, “el sector del motor no es un problema, sino parte de la solución” y abogó por el establecimiento de sistemas que faciliten la renovación del parque automovilístico español, uno de los más viejos de Europa, para tratar de retirar de la circulación a los vehículos con más de diez años de antigüedad. Sobre la competitividad de nuestras fábricas, se insistió en que el tema de los salarios no es lo más importante. Otros problemas tienen mayor trascendencia, como las infraestructuras o el coste de la electricidad.

Acerca de la reforma laboral, la posición de Anfac se sitúa en la prevalencia de los convenios colectivos frente a los sectoriales y en la defensa del principio de la temporalidad, para poder adaptar las cadenas de montaje a la demanda real de la producción. El sector, indican los empresarios, no puede perder la flexibilidad de las plantillas ya que no sabemos cómo va a responder la demanda en un mercado tan cambiante como el actual.

Acerca de la implantación de los coches eléctricos estima Griffiths que va muy retrasado el plan de implantación de una red de suministro a nivel nacional y que, desde el punto de vista de la fabricación, la cadena de valor de un coche eléctrico no es igual a la de un vehículo de combustión. Es cierto que la electrificación va a hacer perder puestos de trabajo en las líneas de las fábricas, pero se podrán compensar con nuevas oportunidades de empleo. “Y peor sería no evolucionar en este sentido”, reflexionó el presidente de Anfac.

Según Griffiths, estamos en un momento de profunda transformación del sector hacia la movilidad sostenible, la electrificación y la digitalización. España ocupa una posición relevante como fabricante en Europa y en el mundo y asegurar la competitividad de nuestra industria es clave para la economía del país. Entre los grandes retos se señalan la distribución de los fondos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y la revisión de la fiscalidad del automóvil.

Wayne Griffiths siempre ha estado vinculada al Grupo Volkswagen. En 1989 inició su carrera profesional en Audi y tras un breve paso por Seat entre los años 1991 y 1993, regresó a la marca alemana. En 2016 fue nombrado vicepresidente Comercial de Seat y Cupra y desde octubre de 2020, es presidente de Seat.