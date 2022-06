Eduardo Divar: “Los fabricantes hemos hecho los deberes. Ahora falta que la Administración ponga puntos de recarga”

Kia está ultimando la instalación de una red de cargadores de coches eléctricos con un total de 217 puntos de recarga, ampliables en un futuro, y que estarán situados en los concesionarios de la marca de toda España. Algunos de ellos fuera del recinto para poder ser utilizados durante las 24 horas del día. De estos puntos de recarga, casi la tercera parte tendrán una potencia de 50kw, cuarenta de ellos una potencia de 150kw y alguno llegará hasta 350kw. “Los fabricantes estamos haciendo los deberes para conseguir la electrificación del parque automovilístico y así cumplir con los objetivos marcados por las directrices de la UE”, ha señalado el director general de la firma coreana en España, Eduardo Divar.

FOTO: Alberto R. Roldán La Razon

El ejecutivo lamento que la Administración no está respondiendo a este reto con la misma celeridad de los fabricantes ya que, mientras todos los constructores ya tienen en el mercado automóviles con motorizaciones electrificadas, por parte de las autoridades no se ve un especial empeño en la instalación de una red nacional de cargadores, fundamental para el desarrollo del coche eléctrico en nuestro país y, de esta forma, poder cumplir con los objetivos marcados en las directrices de la Unión Europea. Divar lamentó la excesiva burocracia actualmente existente para la instalación de un punto de recarga por parte de un empresario particular y estimó en un plazo mínimo de ocho meses el tiempo necesario para obtener los permisos administrativos necesarios para acometer la construcción de estos cargadores que son de primera necesidad.

Eduardo Divar se mostró optimista con la situación de las ventas en su compañía, que ha tenido unas matriculaciones en los cinco primeros meses de este año de 22.947 unidades, lo que supone un crecimiento del 21% respecto a las 18.977 registradas en el mismo periodo del año pasado. Con estos resultados, Kia se coloca en cuarto lugar entre las marcas más vendidas en nuestro país, con una cuota de mercado del 7,6% y con especial penetración en el segmento de las ventas a particulares, las más rentables en este negocio, donde su participación llega al 12% y vuelve a situarse entre los primeros en este apartado durante el último lustro.

Respecto al mercado nacional, las perspectivas del directivo de Kia no son tan optimistas y estima que se cerrará el año con una cifra en el entorno de las 840.000 unidades. La crisis de los semiconductores unida a otros factores negativos como la crisis económica, la subida de los tipos de interés o la invasión de Ucrania don factores negativos ayer incidirán no solo en el número de matriculaciones españolas sino asimismo en la producción de las plantas de nuestro país y en las exportaciones, como se ha puesto de manifiesto con los últimos datos del sector correspondientes al periodo enero-mayo de este año.