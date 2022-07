«ALD Automotive cubre todos los nichos del mercado»

El renting se ha convertido en una de las modalidades perfectas para el uso de un vehículo, y mucho más cuando se está produciendo una transición tecnológica tan importante.

-¿Es el Renting la mejor manera de «adquirir» un vehículo híbrido o cien por cien eléctrico?

Sí, sin duda. Las nuevas formas de movilidad y el pago por uso han favorecido el desarrollo del renting y su papel en la economía circular. El renting ofrece una flexibilidad que no ofrece otro sector más aún en momentos de incertidumbre como el actual en el que hay restricciones medioambientales en las ciudades.

A la hora de elegir un vehículo y el tipo de tecnología más adecuada, el renting permite a los clientes no comprometerse a largo plazo. Esa es la clave para el enorme desarrollo que ha experimentado el sector, sobre todo, en lo que se refiere a particulares.

De allí que el renting se haya convertido en la mejor opción para adquirir vehículos de combustibles alternativos y así lo demuestran las cifras. El peso que aporta el sector a las matriculaciones totales de vehículos eléctricos es del 27,86%.

Pero quizás donde más hemos notado un aumento del interés por parte de los conductores es en las opciones híbridas. Dadas las pocas facilidades para recargar los vehículos 100% eléctricos, la hibridación se ha convertido en la mejor alternativa para muchos clientes.

-¿Qué cambios fiscales propondría para fomentar una fórmula como el renting?

El renting es un producto que cuenta con muchas ventajas fiscales a nivel de empresa en cuanto a deducciones del IVA y del IS en función del uso al que se destine el vehículo. Es cierto que el particular como tal no puede contar con estas ventajas fiscales aunque el producto en este nicho de mercado está concebido como un paquete de servicios que faciliten la vida al usuario particular, un coste fijo durante la vida del contrato y un pago por uso favoreciendo el corto plazo y la rápida obsolescencia de los vehículos. De todos modos, cualquier tipo de incentivo económico adicional será bienvenido y cualquier tipo de ayuda a la compra de vehículos, vía supresión de algún tipo impositivo o tramos más beligerantes que ayuden al incremento de ventas, afectará al renting a buen seguro, ya que a más ventas más posibilidad de contratación del producto renting, no en vano ya cuenta con un peso cercano al 25% del mercado, es decir, de cada 4 vehículos comprados en España 1 se realiza bajo la modalidad de renting.

-El renting está en plena transformación, ¿qué nuevos canales o nuevas formas de distribución se están usando?

En ALD somos tremendamente potentes en el área de la omnicanalidad y multicanalidad, por supuesto BBVA Autorenting es un canal muy relevante, pero también lo son cada vez más el resto de canales de Automoción/Bancos/Aseguradoras/B2C/Brokers entre otros, a través de los cuales distribuye ALD Automotive y se han afianzado como partners de mucha relevancia. Hemos desarrollado un programa de acuerdos de distribución para nuestros servicios de renting con diversos colectivos, entidades financieras y aseguradoras, así como con más de 200 concesionarios, con el objetivo de llegar a las pymes y a los colectivos profesionales autónomos, con las garantías, condiciones y calidad requerida. Recientemente, por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo con los grupos de automoción Dursan y Bafer para que ofrezcan, a través de sus concesionarios en Castilla y León, tanto la venta como el renting a particulares de los vehículos de ocasión de ALD Carmarket.

- ¿Cómo se está comportando BBVA Autorenting con un crecimiento tan rápido como el que está experimentando?

El canal BBVA Autorenting está empezando a crecer de forma importante gracias a su capilaridad en todo tipo de segmentos del banco como: corporate, pymes, particulares, administración pública, real estate, agentes, banca privada, entre otros. Ya hemos alcanzado los 24.000 vehículos en flota con más de 8.900 clientes y esperamos terminar el año consiguiendo los 25.000 vehículos lo que supondría un crecimiento de un 6,25%. Todo esto en un año que ha sido especialmente complicado, complejo, volátil y ambiguo. BBVA Autorenting es un canal con mucho recorrido, donde el producto va consiguiendo adentrarse de forma proactiva en todos los estamentos del banco dada la relevancia e importancia que está cobrando en la actualidad y a la cual, lógicamente, una entidad como el BBVA no quiere renunciar como un producto preferente en su portfolio actual.

-¿Es el canal de particulares uno de los mayores objetivos de ALD y del canal BBVA Autorenting para los próximos años?

El canal de particulares ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Las cifras así lo corroboran: en los últimos 5 años ha ganado más de 14 puntos porcentuales de peso en el mercado de renting. ALD, con su gran capilaridad de canales en las diferentes líneas de negocio de automoción, bancos, aseguradoras y brokers está apostando de forma decidida por los particulares y BBVA Autorenting no quiere quedarse atrás en esta progresión tan extraordinaria de este nicho de mercado y ya ha empezado a poner foco en el mismo.

-¿Se está acercando ALD a un público más joven que tiene un concepto de la propiedad diferente al del resto de la sociedad?

Actualmente ALD cubre todos los nichos de mercado, pero es cierto que ahora mismo, como decíamos antes, hay un boom por el renting de particulares donde hay que adaptarse a esa demanda y satisfacer sus pretensiones ya que estimamos que una parte importante del crecimiento vendrá originado por esa vía de los particulares, sobre todo, un público joven con desapego a la propiedad y al sentimiento de poseer y que sólo busca soluciones de movilidad de la forma más barata, y si puede ser, más eficiente posible.

El alquiler a largo plazo cada vez tiene más adeptos entre el público joven ya que permite disfrutar de todas las ventajas de un coche en propiedad sin las clásicas responsabilidades que implica la compra. Hace un par de años el perfil de un conductor que apostaba por el renting tenía de media 49 años, esta media ahora mismo se ha reducido a los 35 años ya que los jóvenes han empezado a ver la compra de un coche con otros ojos.

-¿Contemplan el renting de usados como una línea de negocio que tendrá un rápido crecimiento?

En un entorno cambiante y económicamente complejo en el que se busca la flexibilidad y con retrasos en las entregas y baja oferta de nuevos vehículos, ALD ha lanzado al mercado un producto revolucionario como es el Redrive, el renting de usados, que aúna lo mejor de los dos mundos: renting+VO.

La demanda del vehículo usado va a seguir siendo elevada y creciente y ALD, como pionero en este producto, se ha situado en una posición óptima en la línea de salida para seguir creciendo por esta vía y ofreciendo al mercado soluciones versátiles de movilidad.

Nuestro renting de usados está teniendo una gran aceptación en la multicanalidad de la cual hace gala ALD y en la que cuenta con unos acuerdos con partners muy potentes para la distribución de un producto que ha calado en el target de público que busca un vehículo de corto plazo, sin ataduras, de bajo coste y con una flexibilidad importante.

-¿Llegará el renting de ALD a otra clase de vehículos de movilidad personal como patinetes o scooter eléctricos?

Estamos en un momento muy importante de transición hacia la «nueva movilidad» y, por lo tanto, todo aquello relacionado con las diferentes formas de moverse, de trasladarse, de ir de un punto a otro, cobrará especial fuerza en un corto espacio de tiempo ya que los avances son a velocidad de vértigo.

En cuanto a estas formas más particulares como los patinetes y scooter, claro que el renting o el alquiler o la flexibilidad llegará en sentido estricto, de hecho ya hay bastantes empresas que ofrecen el alquiler o pago por uso, incluso con opción a compra, de estas formas de movilidad personal. ALD ya está haciendo algunos test de motos eléctricas a través de BBVA Autorenting con algunos clientes muy singulares y explorando estos terrenos.

-¿Es la suscripción el futuro del sector del renting? ¿Cómo va a cambiar el modelo de negocio en los próximos años y cómo será la relación con el cliente?

La suscripción en cierta medida ya está aquí, vestida de diferentes modos pero ya ha llegado y está empezando a explotarse con diferentes trajes. La suscripción no deja de ser una de las variantes de renting combinando una gran flexibilidad con el corto plazo, por eso el renting es un modelo de especial interés y de tanto éxito. Al final, una suscripción es un renting sin permanencia. El modelo de negocio está cambiando a marchas forzadas como está cambiando el mundo de la automoción en plena transformación hacia una nueva movilidad que tiene como objetivo la descarbonización y la digitalización. El modelo de negocio se dirige a un mundo sostenible, hacia un modelo sobre todo electrificado con desarrollo de infraestructuras de recarga y generación de un entorno digital y conectado; aunque creo que el futuro estará compuesto por un mix de tecnologías donde primen los vehículos eléctricos y los híbridos sean un buen puente hacia la electrificación del parque automovilístico. ALD cuenta con potentes acuerdos con Tesla, Lynk&Co, Smart...para desarrollar y potenciar este tipo de tecnologías. Resumiendo, la suscripción ha llegado aunque tiene que explotar, el modelo de negocio cambiará de forma importante al igual que la forma de relacionarse con los clientes. Palabras, que parecen que suenan ya un poco aburridas, como sostenibilidad, digitalización, descarbonización, suscripción, flexibilidad, son la clave del nuevo modelo de negocio que ya se está estableciendo.

-¿Cómo os ha afectado la crisis de los semiconductores?

El impacto de la crisis de los semiconductores está siendo demoledor y el optimismo moderado con que había arrancado el 2022 se ha enfriado un poco. Ya en el 2021 casi 8 millones de vehículos dejaron de fabricarse por este problema tan acuciante que a día de hoy se mantiene y, lo más preocupante, no hay una visibilidad clara en el horizonte de posibles soluciones. El desequilibrio entre la oferta y la demanda ha supuesto problemas muy importantes: producciones paradas, aumento de precios y retrasos en el lanzamiento de nuevos productos. Aunque la escasez de chips está afectando a toda la industria, el sector de la automoción está siendo uno de los más perjudicados. En ALD en general y BBVA Autorenting, en particular, no hemos sido la excepción y, pese a nuestros esfuerzos, también hemos sentido los efectos de esta crisis. En los últimos meses hemos afrontado dificultades respecto a los plazos de entrega de las flotas y también nos hemos visto obligados, en algunos casos, a realizar modificaciones de los modelos contratados. Se trata de una situación que escapa de nuestras manos, pues es un problema generalizado que afecta al sector a nivel mundial. Sin embargo, desde un inicio hemos estado atentos al desarrollo de esta crisis, monitorizando diariamente la situación y manteniéndolos informados a vosotros, nuestros clientes y partners, sobre los problemas que podrían estar sufriendo.

Hemos estado en permanente contacto con las marcas, hemos puesto a disposición de nuestros clientes una serie de soluciones para solventar los efectos de la crisis: desde ampliaciones de contratos hasta renting flexible o de segunda mano.