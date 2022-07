Fuertes subidas en bolsa de Renault y Stellantis tras sus resultados del semestre

Los buenos resultados económicos del primer semestre han elevado sustancialmente la cotización de los principales grupos automovilísticos europeos, que han presentado sus cuentas en estos dos últimos días. Como algunas cifras ya se habían filtrado a ciertos analistas, el alza del valor ha protagonizado las últimas sesiones de los mercados bursátiles.

Concretamente, la mayor elevación de la semana ha sido para Renault que, aunque presentó números rojos, tiene fuertes expectativas de crecimiento durante el año y ha sabido superar de la mejor forma posible las circunstancias de la guerra provocada por Rusia. No hay que olvidar que Renault era propietaria de VAZ, que fabricaba en Rusia varios productos, entre ellos los Lada. La decisión de Luca de Meo de salir del país ha conseguido la aprobación de los inversores y por ello presentó un incremento de su valor bursátil del 11,63%. El miércoles cotizaba a 25,62 y el viernes cerró sesión a 28,74 euros por acción.

No se queda atrás Stellantis, con una revalorización bursátil semanal del 10,35%. Los fuertes beneficios de cerca de ocho mil millones, a pesar de haber vendido menos unidades, demuestran una mejora en la gestión que ha sido premiada por los inversores. Si el miércoles a las once de la maña la valoración era del 12,81, del cierre del viernes muestra un valor a 13,92 euros. No ha sido tan elevada en cambio la reacción positiva del grupo Volkswagen, que se revalorizó en la semana un 3,62% y pasó en los dos últimos días de 130 euros 137 por acción.