¿Sabes si puedes entrar con tu coche en el centro de la ciudad a partir de enero?

El establecimiento de las ZBE, es decir, las zonas de bajas emisiones, que entrarán en vigor en muchos casos el próximo primero de enero, supondrá la prohibición de circular por las principales ciudades españolas a más de cuatro millones de automóviles, según las cifras que manejan las asociaciones profesionales de vendedores de coches.

Si hacemos caso de otros estudios especializados, se calcula que alrededor de la tercera parte de los vehículos que circulan por nuestras ciudades no podrán acceder al centro de las mismas. Aunque no hay cifras concretas, se piensa que al menos doce millones de automóviles son utilizados en ciudades españolas de más de cincuenta mil habitantes que, a partir del año que viene, podrían implantar las ZBE.

Y es que, en un parque de automóviles cada vez más envejecido por falta de una política de renovación de la flota, que llega ya a los 14 años y es de las más viejos de Europa, uno de cada tres coches no tiene etiqueta de la DGT. Y para los, la circulación por el centro estará prohibida. O incluso por zonas que no son céntricas, como es el caso de la M-30 madrileña. Una situación que, ante la falta de ayudas del Gobierno para la compra de coches nuevos de cualquier tecnología, perjudica especialmente a las capas sociales económicamente más débiles, que no tienen dinero para cambiar su turismo viejo por otro nuevo.

Algunas fuentes indican que estos coches podrían crear un problema adicional, ya que no pueden circular por la ciudad, pero si aparcar en las zonas verdes si son propiedad de un residente. Con lo cual estarán ocupando permanentemente un espacio, lo que dificultará el aparcamiento de otros usuarios y, por lo tanto, la circulación en general. Las normas de establecimiento de ZBE podrían afectan a más de la mitad de la población española que vive en ciudades de tamaños grande o medio.

Según las estadísticas de antigüedad del parque, las capitales de provincia más afectadas por estas medidas de la ZBE pueden ser Tenerife, con el 44% de su parque móvil, seguido de Orense (41%) y León (40%). Algunas organizaciones de defensa de los conductores estudian la posibilidad de impugnar el llamado impuesto de circulación en los Ayuntamientos correspondientes, ya que se dará el caso de muchos propietarios que paguen sin tener derecho a circular por las calles. Otros argumentan de que sirve pasar los controles de ITV, que declaran a un vehículo apto para la circulación, cuando posteriormente los Ayuntamientos impiden este derecho.

El caso de Madrid

En la capital de España, la llamada Madrid 360 es una ZBE con un perímetro que comprende casi todo el distrito Centro, en el cual se encuentran los barrios de Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol. Una zona abierta para los coches con etiqueta 0 y Eco, mientras que, a los que tengan B o C, se permitirá su acceso siempre y cuando aparquen en un aparcamiento público. Pero estas medidas pueden endurecerse a partir del próximo primero de enero si el alcalde Almeida no lo remedia, ya se ampliará a esta prohibición a todo el perímetro limitado en el interior de la M-30, pero incluyendo a esta gran vía de circunvalación.

Hay algunas excepciones a esta norma que les señalamos: Los vehículos sin distintivo podrán circular por todas las zonas siempre que, antes del 1 de enero de 2022, hayan estado domiciliados en Madrid en el Registro de Vehículos de la DGT y figuren en el padrón del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica. También se ofrece la misma moratoria a vehículos de tipo turismo de empresas o autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en una oficina o local que se encuentre en la ZBE de Plaza Elíptica o los mercadillos municipales. Se permitirá el acceso a vehículos de personas de movilidad reducida, de servicios esenciales y de servicios profesionales que entreguen suministros.

El Ayuntamiento de Madrid tiene ya instalada una red de cámaras de control y puede multar a los infractores de esta norma con multas de 200 euros por cada vez que un coche sin autorización entre en el recinto señalado.