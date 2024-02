Consejos para ir de paquete en una moto de forma segura

A pesar de no conducir la moto, la persona que viaja en la parte de atrás puede afectar enormemente la conducción. Entre otras cosas, su peso adicional puede alterar el equilibrio de la moto, lo que requiere que el conductor ajuste su manejo para mantener el control. Esto puede ser complicado, especialmente si el pasajero es muy pesado y, además, no está familiarizado con cómo acompañar el movimiento de la moto.

El hecho de que el pasajero o conductor ignoren cómo deben comportarse en esta situación puede ser -potencialmente- muy peligroso para ambos. Y, al parecer, es un problema muy prevalente, porque hasta el 60% de los motoristas y un 70% de los pasajeros admiten que no están seguros de cuál es la posición y comportamiento más adecuados durante el viaje, según datos de la aseguradora online AMV. Por todos estos motivos, es fundamental que tanto el piloto como el pasajero aprendan ciertas pautas para garantizar un viaje seguro para ambos y para todos los usuarios de la vía:

Antes de arrancar

Al conducir una moto con un pasajero, es crucial asegurarse de que la moto esté en óptimas condiciones. Particularmente, debes adaptar las configuraciones de la moto al peso de ambos pasajeros. Esto implica ajustar la tensión de la cadena, incrementar la presión del neumático trasero para manejar la tensión adicional y revisar la posición de las luces. Porque un aumento del peso en la parte trasera podría hacer que la luz se desplace y se enfoque a un ángulo más amplio. Finalmente, si es necesario, modifica el ajuste del amortiguador para limitar cualquier desviación en la trayectoria debido a las posibles irregularidades en la carretera. Estos ajustes son vitales para una conducción segura y cómoda para ambos pasajeros.

¿Está cubierto por mi seguro?

La Responsabilidad Civil Obligatoria nos protege en caso de accidentes que resulten en daños a terceros. En este sentido, un pasajero se considera un tercero y está cubierto por el seguro. Sin embargo, para que el seguro cubra al pasajero, la moto debe estar autorizada para llevar dos personas. Puedes comprobarlo en el Permiso de Circulación, en la sección S.1, que indica el número de plazas. Si aparece un 2, puedes llevar un pasajero de forma segura y responsable.

Subir con seguridad

Para subir con seguridad, el pasajero debe acostumbrarse a subir por el lado izquierdo. Antes de subir, es crucial que el conductor sujete firmemente la moto. Luego, el pasajero debe sujetarse al hombro del conductor y colocar su pie izquierdo en el reposapiés izquierdo. Cuidadosamente, el pasajero debe mover su pie derecho sobre la moto y apoyarlo en el reposapiés derecho.

Dónde sujetarse

Cuando te sientes en la moto, es importante entender cómo posicionarte de manera correcta. El pasajero debe sentarse lo más cerca posible del conductor, agarrándose a su cintura y colocando los pies en el reposapiés. No debe apoyarse nunca en los hombros o brazos del conductor, para no dificultar su movilidad. Si el modelo de moto lo permite, puedes agarrarte a las asas rígidas que suelen estar a ambos lados de la moto o en la parte trasera. En este caso, debes prestar especial atención a la aceleración para inclinar tu cuerpo hacia delante y evitar que tus pies se despeguen de los reposapiés, ya que esto puede provocar una caída.

No se conduce igual

Al viajar en moto con un acompañante, el piloto debe adaptar su estilo de conducción. En primer lugar, debe moderar los acelerones y los frenazos, porque cuando lo hace bruscamente, notará no solo su peso, sino también el del pasajero. Es recomendable no inclinarse demasiado. Este es un comportamiento típico de los motoristas en algunas motos, porque esta postura mantiene una buena aerodinámica. Sin embargo, cuando hacemos esto teniendo un acompañante detrás, podemos exponerle a él a la fuerza del viento. Lo que puede ponernos en peligro a ambos. Por último, es importante dejar una distancia de seguridad razonable con el vehículo de enfrente y los costados, para tener tiempo suficiente para reaccionar.

Acompañar, no contrarrestar

El acompañante tiene una responsabilidad especialmente importante al tomar las curvas. Si vas agarrado al conductor, debes acompañar sus movimientos sin apoyarte en él, anticipándote a frenazos y aceleraciones, así como evitar movimientos instintivos que puedan contrarrestar la inclinación de la moto. Actuar como si fueras el conductor puede ser peligroso y causar la pérdida de control del vehículo. Por lo tanto, es crucial aprender y practicar la postura correcta para garantizar un viaje seguro.

Comunicación

La seguridad en la moto requiere una buena comunicación entre el conductor y el pasajero. Es importante recordar que el uso de auriculares está prohibido debido a las distracciones que pueden generar. Sin embargo, están permitidos los dispositivos de escucha que facilitan la comunicación y navegación, como los intercomunicadores inalámbricos, siempre que estén homologados y no afecten la seguridad en la conducción. No respetar esta norma puede llevar a una multa y la pérdida de puntos en el carnet de conducir. Si no cuentas con estos dispositivos, es recomendable establecer un código de señales seguras con antelación para comunicarse de manera efectiva durante el viaje.

El momento de bajar

La norma para saber cuándo debemos bajarnos de la moto es simple: cuando el conductor nos lo diga. Espera a que el conductor tenga un agarre seguro en el manillar, active el freno y extienda el soporte lateral. Para bajarte, debes hacer lo opuesto que hiciste al subirte: mantente erguido sobre los reposapiés, apóyate en los hombros del conductor y pasa la pierna derecha por encima del asiento hasta que tu pie toque el suelo.