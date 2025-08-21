Cupra desvela el nombre de su última creación: Tindaya

Curra estará presente en el Salón IAA Mobility 2025 de Múnich para mostrar su audaz visión de futuro que explora nuevos conceptos. Uno de los principales atractivos de la marca será el estreno mundial del Tindaya showcar en el Open Space, el 8 de septiembre a las 19:30 horas, durante la conferencia de prensa de la marca.

El Curra Tindaya recibe su nombre de una montaña volcánica que se eleva en la isla de Fuerteventura, en el salvaje océano Atlántico. Su superficie de piedra, de tonos cobrizos, evoca la firma de CUPRA, mientras que su forma sin pulir conecta con los materiales y texturas del lenguaje de diseño de la marca.

El Cupra Tindaya showcar adopta el carácter dramático de la montaña que le da nombre, con un diseño exterior e interior que cobra vida a partir de una idea radical pero sencilla: “No drivers, no Curra”. El prototipo se presenta como la máxima expresión enfocada al conductor, al tiempo que proporciona una experiencia única que potencia las emociones de quien se sienta al volante. El Curra Tindaya showcar, que representa la visión de la marca y su futuro lenguaje de diseño, es la simbiosis perfecta entre el ser humano y la máquina, donde la conducción y las emociones alcanzan su punto más alto.