Ni alcohol ni limpia cristales: así debes despegar la pegatina de la ITV sin dejar marca en el cristal

Todos los vehículos de más de cuatro años de antigüedad están obligados a pasar la Inspección Técnica de Vehículos cada cierto tiempo. De esta forma, queda claro que todos los vehículos que circulan legalmente por nuestras carreteras están en buenas condiciones y que sus sistemas de seguridad son óptimos.

Cuando salen del taller de la ITV con el visto bueno de los técnicos, todos, que es una pegatina que debenpara señalizar que el vehículo está en condiciones aceptables para circular.

Es importante hacerlo, porque no llevar la pegatina de la última ITV pegada a la luna puede costarnos una multa de 80 euros. Y el titular del vehículo es el único responsable de la sanción.

¿Cómo quitar la pegatina de la ITV sin dejar marca?

Un problema muy frecuente es que cuando quieres quitar una de estas pegatinas, si no lo haces de forma correcta pueden quedar restos de pegamento, e incluso dañar el mismo cristal del vehículo.

Por este motivo, es importante conocer las claves para hacer esta tarea fácil y sencilla. Estos son algunos consejos para despegarla correctamente:

Uso de calor: El primer paso para hacerlo correctamente es calentar la pegatina. El calor ayuda a aflojar el adhesivo, lo que facilita su retirada. Para ello, se recomienda utilizar un secador de pelo. Colócalo a una temperatura media y dirígete hacia la pegatina, aplicando el aire caliente sobre ella durante unos 2 o 3 minutos. Esto hará que el adhesivo se ablande y sea más fácil de despegar sin dañar el cristal.

Tejido húmedo: Además, puedes humedecer la pegatina con un paño de microfibra húmedo empapado con agua caliente. También puedes mezclar el agua con jabón suave.

Por otro lado, si por casualidad al despegarla te quedan restos de adhesivo, también existen formas de deshacerse de este pegamento. Este tipo de conglomerado en el cristal se puede quitar con ciertos líquidos como aceite de oliva, vinagre blanco, alcohol, acetona o limpiadores específicos para pegamento.

La fórmula suele ser la misma: empapar una gasa o papel y fritar suavemente en forma de círculos y en el caso de la acetona, evitando que entre en contacto con la pintura del vehículo.

¿Me pueden multar por llevar las pegatinas antiguas de la ITV?

En principio, llevar más pegatinas de la ITV de las que corresponden no está considerado una infracción. Sin embargo, en el artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación también se indica que “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule sin interferencias de láminas o adhesivos”.

Es decir, que sí que se pueden llevar las pegatinas antiguas en el parabrisas, pero siempre y cuando no estorben la perfecta visión de la carretera. Queda -entonces- a la libre interpretación de los agentes de Tráfico decidir si imponer o no una sanción económica a los conductores que no dispongan de una visión completa y diáfana de la carretera. Concretamente, esta multa asciende hasta los 80 o -incluso- los 200 euros (en un caso extremo).

En resumen, no es problemático llevar dos pegatinas antiguas colocadas en el lateral superior izquierdo del parabrisas, porque esto no puede interpretarse como un obstáculo para la correcta visión de la vía. Ahora bien, si se trata de un vehículo muy antiguo... y a su propietario le ha hecho ilusión ir coleccionando todas las pegatinas, como si de un álbum de cromos se tratase, entonces es más que posible que un agente de la autoridad decida hacerte pagar 80 euros de multa.