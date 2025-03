Las dos únicas situaciones en las que no te multarán por tener la ITV caducada

Cuando una persona se sube a un coche debe ser consciente de que las carreteras no son un circuito, por lo que se deben extremar las precauciones al máximo. La seguridad es primordial en muchos sentidos de la vida, y no iba a ser menos en aquellos vehículos que manejan las personas que reciben un carnet de conducir.

En esta práctica, en la que se trata de reducir al mínimo los posibles peligros que ocasionen daños de algún tipo, también entra el estado del vehículo, el cual puede jugar una mala pasada si no se mantiene con regularidad o si no se le hace caso a su estado de salud. Los fallos en estos dispositivos son importantes porque, al fin y al cabo, los conductores pueden llegar a correr peligro y ser quienes sufran las peores consecuencias, como también pueden ser los demás que estén realizando un viaje por la carretera.

La seguridad vial en las carreteras, primordial

La conciencia es fundamental en la conducción porque esto ayuda a tomar decisiones más rápidas, responsables y, sobre todo, precisas. Por ello, quien tenga permitido circular también debe cumplir, en todo momento, con las normas que se establecen desde la Dirección General de Tráfico, desde que se está preparando un estudiante para el examen teórico hasta el último día en el que se vaya manejar el volante.

Aparte de las señales, las recomendaciones como la distancia de seguridad, el respeto a los semáforos y los policías que establezcan en un momento determinado cómo debe fluir el tráfico, o el respeto entre conductores, también se deben obedecer las normas relativas al estado de todos los vehículos, los cuales pasarán pruebas, en unos periodos determinados, en lo que son conocidas como las estaciones de ITV, las cuales deben ser autorizadas por la DGT.

¿Qué es el ITV y para qué sirve?

La Inspección Técnica de Vehículos son aquellas pruebas que están destinadas a garantizar que los propios vehículos se encuentran en buenas condiciones para circular por las carreteras. Estos medios tienen que aportar pruebas que demuestren la más estricta seguridad en todas sus piezas, ya que, si no, las personas y el medio ambiente saldrían perjudicados. Cuando se pasen estas revisiones, lo que habrá que llevar será el permiso de circulación o la tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos.

¿Cuándo tengo que pasar la ITV?

Cabe recordar que no todos los vehículos deben superar la ITV con la misma frecuencia, ya que aquí entra el factor de la antigüedad. La regla establece que, cuanto más viejo sea un vehículo, más revisiones deberá pasar. Por lo tanto, los más nuevos no tendrán que superar tantos exámenes en tan poco tiempo. La DGT ha establecido el número de veces que las personas deben acudir a las estaciones y pasar la inspección, por lo que, a continuación, se va a presentar un listado con cada una de ellas.

Los coches : hasta los cuatro años desde que el coche es nuevo, no se debe de pasar la primera inspección. A partir de ahí, la revisión será cada dos años y, una vez se llegue a los 10 años, será anual .

: hasta los desde que el coche es nuevo, no se debe de pasar la primera inspección. A partir de ahí, y, una vez se llegue a los 10 años, será . Las motos : hasta los cuatro años , tampoco deberá pasar una ITV. Desde ese punto, las revisiones serán bienales siempre .

: hasta los , tampoco deberá pasar una ITV. Desde ese punto, las revisiones serán . Los ciclomotores: hasta los tres años, no habrá que hacerlo, pero cuando pase ese periodo, habrá que hacerlo de forma bienal.

¿Puedo circular si no tengo la ITV pero he pedido cita?

Una de las dudas que surgen cuando se ha caducado la ITV y no se ha podido renovar a tiempo es la siguiente: ¿Puedo circular con mi coche si he pedido cita para pasar la inspección técnica? La respuesta es muy clara. El hecho de haber solicitado una cita por la vía digital, no hará que se pueda circular con el coche. En caso de sí hacerlo, los perjudicados podrían sufrir consecuencias.

Aún teniendo una citación, podrás recibir una multa por parte de las autoridades, ya que conducir sin la ITV activa es una infracción ilegal que está sujeta a sanciones. No obstante, se pueden dar dos situaciones por las que la policía no te multará, las cuales serán presentadas a continuación: o bien si la cita es para el mismo día y la hora coincide con la visita al centro de inspección, o bien si se solicitó antes de caducar pero han habido retrasos en las estaciones que han impedido la revisión a tiempo.