El Ford Puma crece y se convierte en un todocamino

Una de las novedades del salón de Frankfurt ha sido la versión Titanium X del Puma. Este modelo de Ford ha crecido en dimensiones y se ha convertido en un todocamino. Sus motores dan una potencia de 125 y 155 caballos, según versiones. Su precio se comunicará en breve.

Además de sus nuevas formas y su mayor capacidad, el Titanium X añade algunas novedades interesantes y útiles para sus propietarios, como las fundas de asiento intercambiables, asientos con masaje lumbar y dispositivo de carga inalámbrica. En su interior ofrece acabados exclusivos con paneles en simil a la madera y en el exterior, llantas de aleación de 18 pulgadas en color gris. Además incorpora una tecnología híbrida de 48 voltios que mejora la eficiencia de combustible y capacidad de respuesta en aceleración.

El Ford Puma Titanium X cuenta con fundas de asiento intercambiables y lavables que ayudarán a los clientes a mantener en un estado impecable los asientos. que tienen masaje lumbar. Otros complementos son la recarga inalámbrica para dispositivos smartphone, portón trasero con apertura manos libres, y sistema de sonido B&O de primera categoría, además de acabados de primera calidad.

Además de una amplia variedad de posibilidades de personalización, este Puma incorpora asientos delanteros con masaje lumbar, lo que contribuye a que los viajes sean más relajantes. Basta con pulsar un botón para activar los tres cojines de masaje en los asientos ajustables electrónicamente y que permiten elegir la dirección de rotación y la intensidad del masaje entre los tres niveles disponibles.

El exterior del nuevo Puma Titanium X se ha transformado en una interesante versión SUV co una personalidad muy marcada por sus pasos de rueda que se llenan con unas llantas de aleación de 18 pulgadas y 10 radios en color gris. Otros detalles característicos son el frontal con las zonas cromadas en la rejilla de panal delantero o los embellecedores de los faros antiniebla que están integrados en las entradas aerodinámicas frontales.

Por lo que se refiere a la técnica, el Puma incorpora la tecnología "mild hybrid", diseñada para mejorar la eficiencia del combustible. Bajo el capot delantero encontramos el motor EcoBoost Hybrid que optimiza el motor de gasolina 1.0 EcoBoost con un arrancador/generador por correa integrado de 11,5 kW. Este sistema permite la recuperación y el almacenamiento de la energía que normalmente se pierde durante las frenadas y deceleraciones; con ella se carga una batería de iones de litio de 48 V refrigerada por aire. Dispone de potencias de 125 y 155 caballos.

En tecnologías de asistencia a la conducción, el Puma Titanium X es más cómodo, menos exigente y más seguro, con funciones como asistente de mantenimiento de carril que puede reconocer donde termina la carretera pavimentada y se convierte en una zona por la que no debería pisar el coche, como una superficie blanda o una cuneta con gravilla o hierba. Se añade el asistente de pre-colisión con detección de peatones puede ver a gente que está en la carretera o cerca de ella un poco más adelante, o que podrían cruzarse en el trayecto del vehículo. Cuenta además cuenta con control de crucero adaptativo con Stop & Go, la tecnología de reconocimiento de señales de tráfico y tecnología de centrado en el carril, a las que se une el nuevo sistema de información sobre peligros locales que informa a los conductores sobre situaciones peligrosas que se estén dando en ese momento en la carretera, incluso aunque el accidente no sea visible porque haya una curva en la carretera u otros vehículos lo estén tapando.

Su espacio de carga trasero es de 456 litros, el mayor del segmento. Con los asientos traseros plegados, el Puma puede acoger una caja de 112 cm de longitud, 97 de anchura y 43 de altura o, por ejemplo, dos bolsas de golf colocadas de pie. El revestimiento sintético y su sistema de drenaje hacen sencillo limpiarla con agua. El maletero tiene la apertura manos libres en el portón trasero que permite abrirlo con pasando con el pie bajo el paragolpes trasero.