Los empresarios del desguace buscan soluciones al problema de los coches afectados por la dana de valencia

Aedra y Adecova, dos asociaciones de empresarios del sector del desguace de automóviles, han mantenido reuniones con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Consorcio de Compensación de Seguros para abordar los problemas derivados de las bajas de los vehículos al final de su vida útil o afectados por la catástrofe de la dana de Valencia. Los Ayuntamientos de la zona cero de la catástrofe valenciana han autorizado traslados a los Centros Autorizados de Tratamiento (CATs) para ir solucionando los problemas que surjan en los miles de coches abandonados en campas como la de Benaguasil.

Dentro de la compleja problemática de la situación, los empresarios han identificado diferentes casos. Por ejemplo, los vehículos declarados en pérdida total por el Consorcio de Compensación de Seguros. En este supuesto se puede proceder a la baja definitiva por los Centros Autorizados de Tratamiento, pero se recomienda que previamente el Ayuntamiento entregue al CAT una resolución que indique expresamente que cabe proceder a la baja y tratamiento o achatarramiento de esos vehículos.

En aquellas situaciones en que se hayan retirado vehículos con una simple “autorización de traslado” para depósito, pero en la que no se establezcan que pueden ser tratados o achatarrados, se recomienda que previamente a darlos de baja se comunique por el CAT al Ayuntamiento que habiéndose declarado por el Consorcio de Compensación de Seguros la “pérdida total” del vehículo se va a proceder a su baja y posterior tratamiento medioambiental, salvo que en el plazo de una semana el Ayuntamiento comunique lo contrario. En cualquier caso, es necesario que el Ayuntamiento facilite al CAT el nombre completo y el DNI del titular del vehículo.

En el caso de los vehículos no declarados en pérdida total por el Consorcio de Compensación de Seguros, no se puede proceder ni a la baja, ni al tratamiento, ni al achatarramiento de estos vehículos hasta que el Ayuntamiento, después del 28 de febrero de 2025, los entregue para tal fin a los centros Autorizados de Tratamiento. Asimismo, se recuerda la obligación de descontaminar los vehículos dentro de las instalaciones de los CATs y que no se deben comprar estos vehículos afectados por la dana a intermediarios.