"España se está convirtiendo en un referente internacional para los "amigos" de lo ajeno”

El director general de LoJack, empresa especializada en servicios antirrobo de coche y recuperación de vehículos sustraídos mediante distintas tecnologías, advierte del incremento de robos de coches en nuestro país y el hecho de que la tendencia continúe al alza.

¿Cómo afecta a España el robo de vehículos? ¿Cuántos coches se roban al año en nuestro país? (Perfil, coches más robados, comunidades donde más se roba…)

España, como en otros hechos delictivos, se está convirtiendo en un referente internacional para los “amigos de lo ajeno”. El último año se robaron, oficialmente, 32.820 vehículos, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2022, y todo hace indicar que se repetirá un incremento similar al cierre de este año… Independientemente al impacto reputacional de la marca país, el robo de vehículos en España genera un notable impacto económico en la cuenta de resultados de las compañías aseguradoras, lo que genera un aumento de la siniestralidad por robo y, por tanto, de las primas de seguros en las pólizas del resto de asegurados. Respecto a las marcas más robadas, la demanda suele ir pareja a la venta de vehículos nuevos (dada su facilidad de “colocación” en mercados secundarios) por lo que Toyota, Volkswagen y Renault son las marcas más demandadas en estos momentos en el mercado nacional. Por otro lado, atendiendo a las zonas donde se produce un mayor robo de vehículos, éstas son parejas a la presencia del parque automovilístico, por lo que Madrid es la provincia donde se produce un mayor número de robos (21,69%), seguida de Barcelona (21,27%) y Málaga (5,82%). Por tipología de vehículo, hemos de diferenciar entre el robo de vehículos generalistas y alta gama. En el caso de los primeros, cabe la posibilidad de que puedan ser recuperados dado que, no en todos los casos, tienen como finalidad la venta en mercados secundarios, por lo que podemos tener “suerte” y recuperar el vehículo. No ocurre así en los vehículos de alta gama, que suelen ser modificados y vendidos en mercados ilegales (fundamentalmente África y países del norte / este de Europa) por lo que las probabilidades de recuperación son bajas.

¿Qué ocurre si un vehículo se ha robado en un país y se traslada a otro? ¿Es localizable?

La posibilidad de recuperación dependerá de varios factores como son la finalidad del robo, la rapidez en la gestión de recuperación por parte de la policía o, si el vehículo está equipado con algún elemento de seguridad que permita la recuperación del mismo. En el caso de LoJack, contamos con presencia en 36 países, así como una estrecha colaboración con la policía / colaboradores externos que nos permite recuperar un vehículo robado independientemente al país donde se encuentre.

¿Cuál es el procedimiento que sigue LoJack para recuperar un vehículo robado?

En todos los casos exigimos que se interponga una denuncia por robo / apropiación indebida para movilizar los medios necesarios para ejecutar la recuperación en colaboración con la policía. Disponemos de una central de alarmas 24/7 que ofrece asesoramiento a nuestros clientes para interponer la denuncia e informar a nuestros clientes sobre el operativo de recuperación. En paralelo, nuestro equipo de seguridad trabaja en lograr la posición del vehículo y movilizar los medios en el terreno para recuperar el vehículo y ponerlo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que éstos puedan devolverlo a su legítimo propietario.

¿Qué diferencia a LoJack de los sistemas convencionales (los que vienen incluidos con el vehículo de serie) de localización?

La principal diferencia es tecnológica. LoJack opera con una base tecnológica de radio frecuencia (VHF) que permite localizar vehículos en lugares donde sistemas de posicionamiento convencionales (GPS) no llegan. Estos son: garajes, contenedores... donde suelen esconderse los vehículos robados. El sistema telemático equipado por las marcas tiene una base tecnológica satelital (GPS) y siempre va instalada en el mismo lugar (al ser equipada en la cadena de producción) por lo que es fácil para el ladrón dar con ella y anular su señal. Adicionalmente, la tecnología VHF de LoJack no puede ser inhibida por “jammers” convencionales, siendo ésta la práctica habitual de los ladrones de vehículos profesionales.

Todo ello, nos permite ofrecer la tasa de recuperación más alta en el mercado y, por consiguiente, la mayor confianza por parte de nuestros clientes.

¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que puedes darnos para evitar robos?

Lamentablemente, el robo no es evitable, por lo que hemos de poner todas las “barreras” posibles para que nuestro vehículo no sea un número más en la lista anual de vehículos robados en España. Las recomendaciones que realizamos desde LoJack son aparcar en lugares con iluminación, no dejar elementos de valor visibles en el interior del vehículo, evitar (en lo posible) cerrar el vehículo de forma remota y utilizar el “espadín” del vehículo en zonas transitadas y utilizar algún elemento disuasorio visible (barra de bloqueo). En cualquier caso, para ser previsor y evitar un disgusto, recomendamos la instalación de un sistema de seguridad, preferiblemente con tecnología VHF para poder recuperar el vehículo en caso de ser robado.