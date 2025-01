Fantic Caballero 700, una Scrambler para “boomers”

Equipada con el motor de la Yamaha Ténere, Fantic con su modelo Caballero 700 Scrambler, aporta una opción más que válida para los que prefieran una moto todo uso, tan efectiva en carretera como fuera de ella. El segmento de motos Scrambler están experimentando un cierto éxito. No hay marca que no disponga de un modelo en gama, y esto responde a que son motos que permiten moverte tanto en ciudad como en carretera, sin olvidar que también pueden atreverse con recorridos off road. Por todo ello son motos que se adaptan a cualquier tipo de uso sin casi limitaciones. Y este es el caso concreto de la Fantic Caballero 700 Scrambler, una motocicleta que combina una estética clásica con unas muy buenas prestaciones.

Fantic Caballero 700 JB

Por lo que se refiere a su motor, se trata del mismo propulsor de la Yamaha Ténere. En suma una moto polivalente: eficaz en recorridos por asfalto, fácil de llevar en pistas de tierra y ágil para un uso diario en ciudad. Equipada con un motor bicilíndrico de 689 c.c. que rinde 74 caballos, para arrastrar un peso de 175 kilos; una combinación genial que permite, incluso, al menos experimentado, moverse con soltura.

La Fantic Caballero es una moto clásica en todos sus elementos: chasis robusto y ligero, horquilla invertida en el eje delantero y monoamortiguador en el eje trasero, son los detalles que hacen que su conducción sea confortable y segura, tanto sobre asfalto como fuera de él. Destaca su amplio manillar que permite una posición de conducción muy correcta en cualquier tipo de recorrido.

Equipa llantas de 19 pulgadas en el eje delantero y 17 en el trasero y equipa neumáticos mixtos Pirelli Scorpion Rally STR, permitiendo un dinamismo más que equilibrado. Hay detalles que en Fantic han cuidado al detalle como por ejemplo el doble tubo de escape elevado de la firma Arrow, un guiño a las motos de todo terreno de la década de los setenta. Asimismo, la instrumentación –un solo reloj circular- es sencilla, pero muy funcional, ofreciendo la información esencial sin mayores sofisticaciones.

Su comportamiento en carretera es ágil, tanto en recorridos urbanos como en secciones viradas y en ello colabora su amplio manillar (otro guiño a las Todo Terreno, hoy Enduro, de los setenta) ya que permite una posición cómoda y ello ofrece un alto nivel de confianza y seguridad. Con un precio de 9.990 euros, la nueva Fantic Caballero 700 Scrambler, es una moto atractiva que ofrece una funcionalidad fuera de toda duda. En resumen, una Scrambler, una auténtica Todo Terreno, que combina a la perfección eficacia, prestaciones y estilo retro.