Fin de semana de nieve: ¿sabes poner las cadenas?

Este fin de semana miles de españoles se echarán a la carretera para desplazarse a sus casas fuera de las grandes ciudades. Son unos días en donde la climatología está muy cambiante y se anuncias fuertes lluvias y que, como consecuencia de ello, la nieve puede aparecer en cualquier momento. Por ello, es recomendable llevar siempre unas cadenas en el maletero y tener práctica de como colocarlas en las ruedas porque en ciertos momentos puede ser obligatoria su utilización.

Hay que recordar que en el apartado de cadenas hay varias opciones disponibles: Cadenas de nieve metálicas: proporcionan un gran agarre sobre nieve y hielo y garantizan una mayor adherencia, aunque suelen ser más complicadas de instalar que las textiles. Cadenas textiles: son más fáciles de colocar y pesan mucho menos, por lo que su almacenaje también es más sencillo. Este tipo de cadenas ofrecen una buena adherencia y una conducción más cómoda que las cadenas metálicas, aunque tienen menor agarre. Además, hay que tener en cuenta que no dañan sistemas como el ABS o ESP. Cadenas híbridas o mixtas: son de montaje sencillo y rápido, pero hay que utilizar más fuerza para ajustarlas. Son especialmente indicadas para aquellos usuarios que utilizan las cadenas con mucha frecuencia. El uso de las cadenas puede ser sustituidas por neumáticos de invierno o neumáticos “all season” siempre que lleven las siglas M+S, un marcaje que indica que pueden circular sin cadenas.

Para que aborde sus próximos desplazamientos con seguridad, pasamos a darle algunas recomendaciones para una correcta instalación cadenas:

-Practicar antes. De esta forma, el conductor no se verá desbordado por la situación y el estrés que puede surgir en ese momento. La práctica con anterioridad permite conocer qué pasos se deben seguir y qué se debe evitar.

-Llevar las cadenas adecuadas para el vehículo. No todas las cadenas son compatibles con todos los vehículos. No es lo mismo un neumático que requiere una cadena estándar de 7 mm que la que necesita un SUV o 4X4. Las cadenas que se utilizaban para un vehículo anterior pueden no valer para uno nuevo.

-Se recomienda colocar las cadenas en un lugar apartado del tráfico y, por supuesto, colocar las señales necesarias para ser más visibles. El usuario debe llevar el chaleco reflectante y utilizar guantes para evitar cortes, una linterna por si hay poca luz y una manta por si hay que apoyarse en el suelo.

-Las cadenas se deben poner sobre las ruedas motrices. Si el vehículo es de tracción delantera, deben ir en las ruedas del eje delantero. Si es de tracción trasera, en las ruedas traseras. En el caso de los 4x4 con tracción integral, se recomienda poner las cadenas en los cuatro neumáticos.

-A la hora de instalarlas, seguir todos los pasos e indicaciones del fabricante. No todas se ponen de la misma forma, aunque existen unos pasos comunes que pueden servir de guía:

1. Estirar las cadenas sobre el suelo y levantarlas hasta la parte superior del neumático.

2. Cerrar el aro para que quede apoyado sobre la goma.

3. Estirar la cadena sobre la banda de rodadura.

4. Desplazar el vehículo unos centímetros para que la rueda pise sobre la cadena.

5. Se debe cubrir la rueda y unir todos los enganches y tensores. Se sabe que la cadena está bien ajustada cuando la holgura no supera los 1,5 centímetros si se tira de ella sobre la banda de rodadura.

6. Algunas cadenas cuentan con tensores automáticos que se ajustarán a la rueda cuando se inicie la marcha. Otras son manuales y es necesario ajustarlas después de haber recorrido algunos metros con el coche. Se recomienda circular 100 metros para posteriormente volver a ajustarlas.

Una vez retiradas, hay que limpiarlas y lavarlas, quitando los restos de nieve. Tras comprobar que ya están secas, se deben guardar en el maletero. Es aconsejable no exceder los 50 km/h y seguir en todo momento las indicaciones de las señales, sobre todo de los paneles de información y agentes de Tráfico. Hay que evitar los acelerones bruscos y frenazos, aumentar la distancia de seguridad y conducir preferiblemente en marchas largas. El uso de las cadenas puede ser sustituidas por neumáticos de invierno o neumáticos “all season” siempre que lleven las siglas M+S, un marcaje que indica que pueden circular sin cadenas.