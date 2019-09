Ford Ranger Raptor, el gigante americano llega a España

Impresionante, radical, extremo y voluminoso, el Ford Ranger Raptor, pese a todo esto, permite también una utilización racional y polivalente gracias a su capacidad y no sólo de carga, también por sus prestaciones sobre asfalto. De la conocida gama Ranger de Ford, el Raptor es la versión más potente y la que dispone de mejores prestaciones para enfrentarse a cualquier tipo de terreno fuera del asfalto. Es un auténtico «pick-up» norteamericano. Su diseño exterior impresiona por su potente y llamativa imagen, por su altura al suelo, por sus grandes neumáticos especiales y su envergadura. Todo ello lo proclama como un todo terreno extremo, aunque también dócil si no llegamos a utilizar los 213 caballos de potencia que su motor de cuatro cilindros diésel entrega con total facilidad. Quizá pueda parecer desmesurado para los mercados europeos, pero en Ford lo tienen claro: ¿por qué no traerlo al viejo continente, como ya hicieron –con mucho éxito– con el icónico modelo Mustang?

Motor no le falta y encanto, tampoco. Su motor de gasoil va asociado a una caja de cambios secuencial de 10 velocidades, lo que facilita disponer de un par motor que se adapta a cualquier tipo de conducción. Además, esta caja de cambios se apoya en una caja transfer con reductoras, lo que le hace superar los obstáculos más inverosímiles. También incorpora un sistema de suspensión específicamente desarrollado para este modelo tan especial; una suspensión adaptable con una clara vocación deportiva que permite mantener un alto ritmo de velocidad en terrenos rotos sin apenas enterarnos. Dispone de una distancia al suelo imponente, además de equipar una plancha protectora de bajos que ayuda y mucho a olvidarse de que este coche, que pesa dos toneladas y media, está casi acorazado por su parte inferior, lo que invita a circular deprisa, muy deprisa.

Hay que destacar lo interesante que resulta gestionar los seis modos de conducción que permite el Raptor. El modo normal ofrece confort, economía de consumo y facilidad de conducción. Pero también el modo deportivo y los habituales para uso todo terreno: hierba / grava / nieve / barro / arena / roca, y un último modo denominado «Baja» que transforma todo el vehículo en un bólido apto para participar en la famosa prueba off road «Baja 1000», una carrera del tipo «non stop» que lleva a sus participantes a cubrir mil millas desde la localidad de Ensenada hasta la de Santa Fe. Unos voluminosos amortiguadores Fox, regulables en dureza en función del uso que pretendamos hacer son la guinda de este conjunto. Por si ello no fuera suficiente, el Raptor se suministra además con llantas de 17 pulgadas reforzadas en las que se montan neumáticos BFGoodrich All-Terrain T/A en medidas 285/70 R17, un producto desarrollado específicamente para este nuevo Range Raptor y que cumple sobradamente con su cometido sea cual sea el estado del terreno por el que nos empeñemos en circular.

El Range Raptor no es sólo un vehículo de trabajo, que lo es. El Raptor ofrece una amplia, confortable y bien acabada cabina doble que puede albergar cinco plazas y una ostentosa caja de carga que permite cualquier tipo de mercancía. Su precio, en nuestro mercado, alcanza los 63.000 euros, y viene equipado con sistema multimedia, cámara trasera y toda la electrónica que podamos imaginar, incluido el sistema de frenado de emergencia y asistente en descenso. Un auténtico todo terreno de la vieja escuela, pero con el encanto y el confort del más avanzado turismo