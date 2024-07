La ITV cambia: estos son las nuevas pruebas a superar a partir de este mismo mes de julio

Uno de los mecanismos estatales que más hacen por la Seguridad Vial en las carreteras de nuestro país es la obligatoriedad de superar la Inspección Técnica de Vehículos. Esta revisión asegura que todos los coches que circulan por las carreteras de nuestro país han superado unos mínimos técnicos y mecánicos, sin los cuales es imposible garantizar que no existe ninguna avería grave que pueda poner en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo, así como la del resto de usuarios de la vía.

Cada año, las exigencias de la ITV cambian, a medida que lo hacen también las normativas referentes a la Seguridad Vial, protección medioambiental, etc. Uno de los cambios más significativos que se han implementado en los últimos años en la normativa española es la introducción de los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor o ADAS, por sus siglas en inglés.

Nuevas pruebas en la ITV

El 6 de julio de 2022 se introdujo por primera vez en la normativa española el concepto de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, a tenor de lo establecido por el Nuevo Reglamento de Seguridad 2019/2144 que había aprobado la Unión Europea en el año 2019. Estos sistemas de seguridad incluyen una gran variedad de tecnologías diseñadas con el objetivo central de minimizar tanto como sea posible los errores humanos en la conducción, lo que promete disminuir radicalmente las cifras de muertos y de heridos en las carreteras.

Hasta ahora, estos sistemas no eran obligatorios. Sin embargo, a partir del próximo sábado, 6 de julio, cuando se cumplen dos años desde que se aprobó la normativa, todos los vehículos de nueva fabricación estarán obligados a incorporar estos sistemas de asistencia al conductor y no se permitirán nuevas homologaciones para vehículos que no estén equipados con ellos.

Tampoco se permitirá que ninguno de los vehículos que incorporan estos sistemas puedan superar la Inspección Técnica de Vehículos si no han sido capaces de atestiguar que estos están en perfectas condiciones y que funcionan de forma óptima. Es relevante aclarar que esta nueva medida sólo se aplica a los vehículos de nueva fabricación. No se requiere ninguna modificación para los vehículos que se hayan adquirido antes de esta fecha y no incorporen estos sistemas de seguridad.

Los sistemas ADAS que se empezarán a revisar en los centros de la ITV son:

Asistente de velocidad inteligente

inteligente Cámara trasera con detección de tráfico cruzado

con detección de tráfico cruzado Alerta de cambio involuntario de carril

de carril Alcoholímetro anti-arranque

anti-arranque Advertencia de somnolencia y pérdida de atención

de somnolencia y pérdida de atención Frenado de emergencia con protección para usuarios vulnerables

con protección para usuarios vulnerables Registrador de datos de eventos

de eventos Alerta de cinturón en las plazas traseras

en las plazas traseras Control de crucero adaptativo

adaptativo Sistema de control de presión de neumáticos

La normativa también exige que los fabricantes faciliten acceso a las herramientas de diagnóstico, manuales de usuario o cualquier otra información que pueda ser relevante para la inspección de los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor. Esto implica que deben existir protocolos o procedimientos claros que permitan a los inspectores de la ITV comprobar que estos sistemas están funcionando correctamente y que cumplen con los estándares de seguridad establecidos.

El Director Gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), Guillermo Magaz, hace hincapié en la necesidad de una plataforma electrónica, ya sea europea o estatal, que proporcione información sobre vehículos. Esta plataforma debería ofrecer datos para la inspección de los vehículos de manera "definida y estandarizada".