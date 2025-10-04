iX3, el modelo que marca la revolución de BMW

El próximo año BMW lanzará al mercado su nuevo iX3 que supone una revolución de estética y tecnología respecto a las versiones anteriores de este mismo modelo. Una línea de diseño que marcará el futuro de los modelos de la marca alemana y que incluirá además tecnologías de vanguardia. Es el inicio de un desembarco espectacular de una nueva generación de BMW ya que la casa anuncia el lanzamiento de 40 nuevos modelos o versiones en un plazo de dos años.

iX3 BMW

La presentación del nuevo iX3 ha sido estática y los primeros ejemplares dispuestos para la circulación y pruebas dinámicas estarán disponibles antes de fin de año. El modelo mostrado está construido sobre una plataforma para vehículos solo eléctricos, pero en los planes de comercialización se prevé la disposición de diferentes tecnologías, incluido el hidrógeno, para así adaptarse a las necesidades de cada comprador.

Bajo su diseño minimalista se esconden nuevas tecnologías que han sido bautízalas por los ingenieros como “Neue Klasse” que tratan de elevan el placer de conducir a un nivel superior y que se mantendrá en las próximas generaciones de modelos. Como el sistema de visualización y manejo denominado “BMW Panoramic iDrive” y el “Operating System”. En ellos se incluye una arquitectura electrónica zonal con cuatro ordenadores de alto rendimiento que sientan las bases del vehículo definido por software. O el ‘Heart of Joy’, que permite el proceso de frenado más suave jamás logrado por un coche de esta marca. Sistemas que podremos comprobar en las pruebas dinámicas de dentro de un par de meses.