Leapmotor presenta el B10, su nuevo todocamino eléctrico para España desde 19.990 euros

Cuando los salones del automóvil parecían estar condenados al fracaso (Ginebra, París…), la ciudad de Munich ha reinventado estos eventos con una fórmula mixta que combina la clásica exposición con marcas de coches y mucha industria del software relacionada con el vehículo cien por cien eléctrico y los stands en varias plazas emblemáticas de la ciudad, algo que acerca mucho más al público las novedades de la industria del motor. Volkswagen, Mercedes, Xpeng, Cupra, Skoda, Seat, Opel, Leapmotor y otras muchas están presentes en esta muestra donde lo eléctrico se impone. Y, sobre todo, la sombra de la industria china de la automoción sigue acechando por su calidad, bajo precio y enorme competitividad.

Leapmotor B10 LM

Uno de los más destacado hoy en Munich ha sido Leapmotor, con la presentación del B05 y la llegada a Europa del B10 (ya mostrado en Shanghai). El primero es un C-hatch de aspecto deportivo con unas medidas de 4430 mm de largo, 1880 mm de ancho y 1520 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2735 mm, el B05 está diseñado tanto para el rendimiento como para la postura. "El B05 es más que un automóvil, es una declaración. Refleja nuestro compromiso con la innovación, la accesibilidad y el empoderamiento de la próxima generación de conductores en toda Europa y más allá", dijo Zhu Jiangming, CEO Global de Leapmotor durante la presentación en su stand del Salón de Munich (IAA).

Por otro lado, el Leapmotor B10 es un SUV eléctrico (4430 mm de largo, 1880 mm de ancho y 1520 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2735 mm)

que ofrece una combinación muy competitiva de autonomía y capacidades de carga rápida: está propulsado por un motor eléctrico que entrega 218 CV y 240 Nm de par, acelera de 0 a 100 km/h en solo 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. Dispone de dos opciones de batería: la versión de batería Pro con paquete de 56,2 kWh que ofrece hasta 361 km de autonomía WLTP, y la versión de batería ProMax con paquete de 67,1 kWh que ofrece hasta 434 km. Ambas baterías admiten carga de CA de 11 kW y carga de CC ultrarrápida de hasta 168 kW, lo que permite una carga del 30 al 80% en menos de 20 minutos. Su precio en España, contando con las ayudas del Moves y Caes, puede quedarse en 19.990 euros.