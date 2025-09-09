¿Puede realmente la vaselina eliminar las arrugas como algunas personas dicen?

Durante décadas, la vaselina ha sido el producto estrella para curar pequeñas heridas, proteger la piel del frío y aliviar zonas resecas como codos o talones. Hoy, sin embargo, ha pasado del botiquín al neceser de belleza gracias al fenómeno del slugging: aplicar una capa generosa antes de dormir para despertar con la piel supuestamente más luminosa y tersa.

Lo que muchos se preguntan es si, además de hidratar, puede ayudar a reducir la apariencia de las arrugas. Y aquí los dermatólogos son claros: si ayuda, pero no como la mayoría cree

La opinión experta que lo aclara todo

La dermatóloga conocida en redes como @dra.dermamonica aclara que la vaselina puede ser "muy efectiva en casos puntuales" pero su uso debe ser estratégico y no indiscriminado. "Funciona muy bien para hidratar zonas secas o ásperas del cuerpo, como codos o rodillas, y es excelente para proteger los labios, sobre todo en invierno. También ayuda en quemaduras o heridas superficiales, ya que favorece la cicatrización, previene irritaciones por roce constante e incluso hidrata y suaviza la cutícula", explica la especialista.

Lo que la vaselina sí puede hacer por tu piel

Hidratación intensiva: crea una barrera que evita la pérdida de agua, dando a la piel un aspecto más suave y flexible.

crea una barrera que evita la pérdida de agua, dando a la piel un aspecto más suave y flexible. Protección reparadora: es útil en piel dañada o expuesta a fricciones, ayudando a prevenir irritaciones y rojeces.

es útil en piel dañada o expuesta a fricciones, ayudando a prevenir irritaciones y rojeces. Cuidado específico: funciona muy bien en labios, cutículas y zonas con resequedad marcada, sobre todo en climas fríos.

Dónde NO deberías aplicarla

La experta advierte que no es un producto para todo tipo de piel ni para todas las zonas. "En pieles con tendencia acnéica o muy grasa puede empeorar la situación, ya que crea una capa oclusiva que puede atrapar impurezas. Tampoco recomiendo usarla en cejas o pestañas, ni en la zona de las ojeras, porque no ayuda a atenuarlas y puede generar molestias", señala.

Además, aclara que la vaselina no es un producto antiarrugas: no contiene activos antienvejecimiento como retinoides, péptidos o antioxidantes. Su papel es sellar la hidratación ya aplicada para mantener la piel con un aspecto más descansado, pero no actúa sobre las causas reales del envejecimiento.