Llega el puente más crítico para las carreteras españolas

Comienza hoy el puente del 15 de agosto que marca la mitad de las vacaciones de la mayoría de los españoles. Unas fechas, en este caso con cuatro días de puente, que marcan asimismo un momento álgido en lo que se refiere a los accidentes de tráfico. No en vano, el puente que comienza este fin de semana es uno de los festivos con más siniestros viales, ya que, en la última década, se registraron unos 7.400 accidentes con víctimas en los que perdieron la vida casi 200 personas, unas 20 cada año.

También preocupa la lesividad que suele registrarse durante este puente, ya que, entre 2012 y 2021, hubo casi 11.000 heridos en accidentes de tráfico, el 8% de ellos de carácter grave. Una proporción que, si bien venía descendiendo ininterrumpidamente desde 2016, repuntó en un 1,3% el año pasado, pasando del 5,8% al 7,1%. Algo que encendió todas las alarmas y que, entre otras razones, puede ser debido, según los expertos, al calor, que puede aumentar el riesgo de accidente entre un 15% y un 25%.

Se calcula que durante los cuatro días del puente se registrarán unos 7 millones de desplazamientos, lo que unido al calor pueden convertir a estos días en unas fechas muy complicadas para la seguridad vial. Este puente, en definitiva, es uno de los más críticos del año a nivel de desplazamientos y fallecimientos. Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), durante el pasado julio, mes en el que hubo un total de 45,8 millones de movimientos de largo recorrido, se registraron 112 accidentes mortales con 115 fallecidos. Este análisis se enmarca en el estudio “Ir y volver. Radiografía de los accidentes de tráfico en los desplazamientos de verano en España (2012-2021)”, elaborado por la Fundación Línea Directa.

El informe, que incluye datos oficiales de la DGT y más de 1.700 encuestas a conductores, arroja unas conclusiones demoledoras, ya que, en la última década, hubo 5 fallecidos al día durante la época estival, una tasa un 20,5% más alta que en periodos no vacacionales. De hecho, en los últimos 10 años se produjeron 165.000 accidentes con víctimas en verano, en los que se registraron 3.300 muertes y 234.000 lesionados. El accidente más frecuente en verano es la salida de vía, aunque también aumentan las colisiones frontales, los vuelcos y los choques contra obstáculos, unos tipos siniestros muy relacionados con la fatiga y las distracciones en la conducción. En el verano se produce un repunte de los accidentes en carreteras convencionales, donde se producen el 65% de los siniestros viales. Además, se da la circunstancia de que suelen producirse cerca del destino, lo que podría estar causado no solo por el cansancio, sino también por cierta relajación del conductor al ver la proximidad de su llegada. Este tipo de accidente suele afectar más a los hombres de 18 a 29 años.

El estudio indica cuáles son, en términos de mortalidad vial, los tramos de carretera con más fallecidos en nuestro país durante los cuatro periodos vacacionales comunes a todo el país. Para ello, ha analizado la red viaria española en tramos modulables de 20 kilómetros en los que se hayan producido, al menos, 3 accidentes mortales en las épocas vacacionales de la última década. En este sentido, las comunidades con mayor número de tramos críticos son Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León, mientras que en lado contrario se sitúan Extremadura, Navarra y Murcia. Por su parte, los 10 tramos de carretera con más fallecidos en la última década en este tipo de desplazamientos se sitúan en Tarragona, en la AP-7, (Km 320-334); en Burgos, en la antigua N-I (km 254- 278), y en Girona, en la C-33 (km 6- 9).

Acerca de cuáles son los hábitos al volante de los conductores españoles en los trayectos de largo recorrido, el estudio indica que 15,5 millones de conductores (56%) no planifican convenientemente la ruta, otros 15 millones (54%) confiesan superar los límites de velocidad camino de sus vacaciones y 17 millones (61%) no siguen las recomendaciones de la DGT en materia de paradas y descansos. Además, más de la mitad no se turna con otros pasajeros para conducir, una actitud especialmente frecuente en hombres, y un 82% desconoce cómo colocar correctamente la carga en el vehículo.

Pero quizá el aspecto más llamativo de los hábitos de los conductores españoles en los desplazamientos de vacaciones viene de la mano del alcohol, ya que 6 millones de automovilistas (23%) confiesan beber cervezas e incluso combinados durante los viajes de salida y retorno de verano. Además, un 25% de los encuestados reconoce comer copiosamente durante estos trayectos, una circunstancia que puede favorecer la somnolencia y la pesadez.