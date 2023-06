"Mujer en el transporte" celebra su primer congreso para su integración plena en el sector

El primer Congreso Nacional de la Mujer en el Transporte, celebrado ayer en Madrid, ha abordado los problemas y carencias de la mujer en este sector, tanto en puestos directivos como al frente del trabajo diario en la conducción que nos pone en casa todo tipo de productos y sirve como uno de los motores económicos más importantes del país. A través de cuatro mesas de ponentes, empresarias, camioneras, fabricantes de vehículos pesados e instituciones públicas han manifestado su visión sobre el papel femenino en esta materia.

En el aspecto empresarial se ha puesto de manifiesto la falta de visibilidad de las mujeres en el sector, la importancia de la formación y de cómo, gracias a esta formación, muchas mujeres, en un futuro, formarán parte de las plantillas de empresas del transporte. Se ha tratado asimismo de la relevancia que tienen las redes de inclusión en las empresas para promocionar la diversidad.

En el apartado de las camioneras profesionales, estas mujeres, apasionadas de su trabajo, han elogiado esta actividad profesional que hoy en día no muchos consideran atractiva. De hecho, en España faltan recursos en el sector. Entre que nace mil y dieciocho mil vacantes de conductor de camión están aún disponibles y no se cubren. Actualmente no parece que haya relevo generacional, pero es posible que, en un futuro, las mujeres puedan llegar a convertirse en ese reemplazo.

Pero la seguridad es un factor que intimida a las mujeres dedicadas a esta profesión. Las áreas de descanso para el transportista no están acondicionadas para disfrutar de sus momentos de ocio. Las mujeres son más vulnerables a los ataques de los delincuentes. Denuncian las condiciones a las que están expuestas cuando salen a la carretera y tienen que parar en sitios inadecuados y perjudiciales para su salud física y mental.

En el apartado de los fabricantes, estuvieron presentes marcas del nivel de Man, Daf, Scania o Daimler y se habló de los planes de igualdad que actualmente están llevando a cabo estas empresas y de cómo el sector está, poco a poco, introduciendo planes de inclusión para incorporar a las mujeres en estas multinacionales. Man, por su parte, con el programa WoMan, ayuda económicamente a 10 mujeres por edición y sufraga el 70% del coste de la obtención de carné de camión C y E, además del Certificado de Aptitud Profesional para Transporte. Daf lanza el programa Woman Paccar para ayudar a la conciliación familiar mientras que Daimler, con Woman in Truck potencia la integración de la mujer en todas las modalidades del transporte. Por último, Scania presenta Skill Capture, para dar soporte al trabajo de la mujer y facilitar el acceso a la profesión.