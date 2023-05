Las multas por no llevar la ITV en regla se multiplican

No llevar en regla los papeles de la ITV y sus revisiones periódicas se ha convertido en un nuevo filón económico para la Dirección General de Tráfico, que durante el pasado impuso un total de año ha dado a conocer los datos de las sanciones que ha impuesto durante el año 2022 a vehículos por no tener la inspección técnica al día. De acuerdo con estas cifras, que analiza la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV, en el último año se registraron 618.375 multas por este motivo; un 56% más que en 2015, cuando se impusieron 396.666.

Se calcula que los usuarios de automóviles son cada día más reticentes a pasar las inspecciones de las ITV ya que, según datos de los empresarios de este sector, el absentismo en la inspección técnica de vehículos ha llegado casi al 40% en el pasado año. Pero las multas por no tener la ITV al día no solo han aumentado en número, sino también en porcentaje con respecto al total de sanciones impuestas. Mientras en el 2015 las multas por la ITV caducada representaban el 8,2% del total, en el 2022 han ocupado el 11%.

En cuanto a los lugares en los que se imponen más sanciones, los datos de la DGT muestran que, durante el 2022, Madrid, Valencia y Cádiz fueron las tres provincias con más sanciones por ITV caducada. En el caso de Madrid, el aumento de este tipo de multas en los últimos 7 años ha sido de un 47%; pasando de 59.473 en 2015 a 87.445 en 2022. Por su parte, en Valencia, pasaron de 28.659 en 2015 a 45.186 en el último año, con un aumento de 58%. En Cádiz el incremento en las sanciones por ITV caducada ha sido del 94%, pasando de 21.018 en 2015 a 40.701 en 2022.

No tener la Inspección técnica del vehículo al día está calificado como una infracción grave o muy grave por la normativa aplicable en materia de tráfico; un incumplimiento que puede conllevar una sanción económica de 200 o 500 euros, dependiendo del caso. Son tres las situaciones que se pueden registrar en relación a la inspección técnica:

- Tener la ITV caducada, es decir, tanto circular con el vehículo como tenerlo estacionado en el garaje o en la calle sin haber realizado la inspección técnica en la fecha en la que le correspondía acarrea una sanción económica de 200 euros y la obligación inmediata de realizar la ITV. Esta sanción ha sido frecuentemente recurrida con éxito por empresas especializadas en recursos de multas, como Dvuelta, AEA o Race por entender que, si un coche está estacionado o en garaje no circula y, por lo tanto, no se le pueden exigir los documentos para circular, ya que no lo está haciendo.

- Circular con la ITV desfavorable, es decir, seguir circulando con el vehículo pese a que se le detectaron defectos graves que sólo le permitirían desplazarse hasta el lugar de reparación implica una multa de 200 euros. En este supuesto, el titular del vehículo está obligado a reparar los defectos graves y volver a la estación de ITV, en un plazo máximo de 2 meses, para comprobar que dichos defectos han sido corregidos.

Circular con una ITV negativa, es decir, seguir circulando con el vehículo al cual se le han detectado defectos muy graves acarrea una sanción de 500 euros. En estos casos, el vehículo no está autorizado a abandonar la estación de ITV por medios propios, sino que tendrá que hacerlo transportado por una grúa hasta el lugar de reparación y volver a la estación ITV, en un plazo máximo de 2 meses, para comprobar la reparación de los defectos.

