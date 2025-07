Opel Zafira: el eléctrico familiar para el día a día

El segmento de los coches cien por cien eléctricos, poco a poco, empieza a llenar todos los segmentos del mercado, ya sean todocamino, compactos, urbanos e incluso grandes berlinas. Pero tampoco se ha olvidado de la categoría de los monovolumen con interiores capaces de transportar a seis, siete u ocho pasajeros. Son vehículos grandes, con un enorme espacio para todo, ya sea para ofrecer comodidad a sus ocupantes como para alojar las maletas de los pasajeros. Y en este sentido, a un automóvil de estas características le viene muy bien un motor eléctrico, con buen par, con fuerza, y, sobre todo, con un confort de marcha tan silencioso, lejos de los motores diésel que suelen copar esta categoría del mercado.

El volante es recto en la parte inferior y tiene arranque por botón FC

Grande, pero manejable

El coche que hemos probado es el Opel Zafira Electric, un vehículo destinado a familias o al transporte profesional de pasajeros. Tiene una longitud de 4,98 metros, una anchura de 1,9 y una altura de 1,91. Existe una versión algo más larga. Sí, se trata de un coche de grandes dimensiones, pero una vez al volante no se hace complicada su conducción en ciudad y despliega una agilidad inusual en esta clase de vehículos. La versión que probamos tenía capacidad para ocho pasajeros distribuidos en dos filas de tres y los dos asientos delanteros, que cuentan con reposabrazos individuales que hacen muy cómodo cualquier viaje.

La carga empezó a 100 kW y al llegar al 80% sólo bajó a 70 kW FC

Viajar y autonomía

A nivel mecánico, el Zafira eléctrico tiene un motor que rinde 136 cv con una batería de 75 kWh que puede cargar a una potencia máxima de 100 kW. Y lo cierto es que la curva de carga se mantiene muy estable entre el 20 y 70% y en un cargador superior a los 150 se puede alimentar la batería del 10 al 80% en apenas 45 minutos. A nivel de consumo, la realidad es que no es bajo y siempre se mantuvo por encima de los 23 kWh, algo más reducido cuando hacíamos circulación urbana. En carretera, la batería de 75 kWh es suficiente y, sí, permite realizar viajes. En un trayecto por autovía de unos 400 kilómetros, a una temperatura de 35 grados, fue necesario recargar una vez. Lo hicimos en un punto de Tesla en el kilómetro 172 de la A4 y estuvimos parados 51 minutos, momento que aprovechamos para almorzar algo. Siempre rodamos a 120 km/h como velocidad máxima y esto quiere decir que en carretera el coche puede completar tranquilamente unos 240 kilómetros teniendo cierto margen para cargar (20%) y unos 450 si solo nos limitamos a la ciudad.

En la segunda fila los puertos USB C están situados junto a la puerta FC

Interior

Como decíamos antes, el Zafira es muy cómodo, todos los pasajeros disponen de grandes asientos y la altura del techo lo convierte en un vehículo óptimo para viajar o de uso diario para ocho pasajeros. El acceso a las plazas traseras se realiza desde dos puertas laterales correderas con accionamiento eléctrico que funciona muy bien y el plegado de los asientos de la tercera fila se hace desde una pequeña palanca que no resulta engorrosa como ocurre en otros modelos de la competencia. Los mejor de todo es que, a pesar de las tres filas de asientos, el maletero no se ve penalizado y firma una capacidad de 640 litros. En cuanto a configuraciones interiores, es posible colocarlos en sentido contrario a la marcha y si no se usan se pueden desinstalar fácilmente.

Opel Zafira Electric FC

Precio

A nivel de conectividad dispone de Apple Car Play y Android Auto, pero se echa de menos un navegador con planificador de ruta capaz de mostrar el nivel de batería con el que llegaremos a destino. Eso sí, el coche muestra en el mapa los cargadores más cercanos en todo momento. Es el coche perfecto para familias que, si se carga en casa, pueden ver rebajado considerablemente su gasto de energía mensual. Aplicando las ayudas del Plan Moves el coche puede llegar a adquirirse por unos 37.000 euros.