Peugeot amplía su hibridación suave a los modelos 208 y 2008

Un paso más dentro de la estrategia de electrificación que lleva desarrollando todo el grupo Stellantis y la marca Peugeot en particular. Esta multinacional tiene disponibles todas las tecnologías conocidas en lo que respecta a motorizaciones de última generación. Ahora ha instalado la hibridación auto recargable (MHEV) en sus carrocerías 208 y 2008 para hacerlos más competitivos y además beneficiarse de las ventajas de poder llevar la etiqueta Eco. Su motor tricilíndrico de 1,2 litros se complementa con las baterías y ofrece potencias de 100 y 136 caballos en el 208 y solo la versión más alta en el 2008.

Con esta tecnología y la ayuda de la caja de cambios automática de doble embrague y seis velocidades ambos modelos consiguen importantes ahorros de combustible gracias, entre otros aspectos, por la recuperación de energía que se produce en las frenadas regenerativas. Es decir, cuándo reducimos la velocidad esa energía se acumula en la batería. Gracias a este proceso se calcula que en tráfico urbano puede circular casi la mitad de sus recorridos en modo eléctrico, siempre por debajo de los 30 km/h. Una ventaja a la hora de retrasar las visitas a la gasolinera ya que se calcula que pueden conseguirse ahorros del orden del 15%. Pero las ventajas no se limitan a los ahorros, sino que también se consiguen mejoras en el rendimiento ya que los 21kw del motor eléctrico le mejora prestaciones en la aceleración. Este motor va acoplado lateralmente al motor térmico mediante piñones e integrado en la caja de cambios. De este modo, se aseguran cambios de marcha más suaves y hace más sencillo su mantenimiento.

En la estética ambos modelos no presentan grandes variaciones respecto a sus hermanos de gama. Una imagen atractiva en ambos casos que, en su vista frontal, se ve reforzada por el nuevo escudo de la marca con el característico león y las características tres garras en las luces diurnas delanteras y en los faros led de la parte trasera. En el interior, destaca el ya conocido i-cockpit panorámico de Peugeot con pantallas de 21 pulgadas y en cuanto al equipamiento, las funciones de ayuda a la conducción refuerzan la seguridad y las prestaciones, con elementos tales como cámara de visión trasera de 180º asociada a sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También cuenta con el Pack Safety, que incluye la frenada automática de emergencia diurna y nocturna con reconocimiento de peatones y ciclistas. La lista de sistemas de ayuda a la conducción incluye el control de crucero adaptativo con función Stop and Go y distancia entre vehículos ajustable, alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección para evitar la salida del carril, alerta de detección de fatiga y control de ángulos muertos, además del reconocimiento y visualización de señales de tráfico.

Los precios de estos dos modelos arrancan en 21.400 euros en el caso del 208 y en 27.740 euros para el 2008, cantidades a las que habrá que restar las ayudas. Estos dos modelos refuerzan la oferta de Peugeot. La firma francesa, que ya cuenta con 210 años de historia y está presente en 145 países, es la segunda más importante del grupo Stellantis y representa el 20% de sus ventas en el todo el mundo y con mayor fuerza en Europa, ya que en nuestro continente uno de cada tres coches matriculados por el grupo Stellantis es un Peugeot.