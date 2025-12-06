Peugeot renueva su 308 con cambios en la estética y una nueva gama de motorizaciones

El 308 ha sido siempre uno de los modelos de mayor éxito de Peugeot a lo largo de los años. Ahora, la firma francesa da un paso más en la actualización del modelo con una renovación que lo sitúa como una de las alternativas más atractivas del segmento C, uno de los más importantes del mercado. El nuevo Peugeot 308 está disponible en versión de cinco puertas y familiar Station Wagon, manteniendo todas las alternativas mecánicas.

Peugeot 308 Newspress

Con un diseño exterior más deportivo que mejora la aerodinámica, destaca el nuevo frontal, que incluye tres filas de luces LED en forma de garras, una parrilla iluminada que funciona como luz de circulación diurna y el león, logo de la marca también iluminado, ocupando el lugar central. La parte trasera incorpora un nuevo diseño de luces y paragolpes con embellecedores en las salidas de escape. Las nuevas llantas y colores completan las novedades.

Peugeot 308 Newspress

Una de las características de este Peugeot es su gran capacidad para albergar sin problemas a cinco pasajeros con su correspondiente equipaje. Con una longitud de 4,36 metros en la versión de cinco puertas y 4,64 en la carrocería familiar, la capacidad del maletero es de 412 litros y 598 litros respectivamente, aunque algo menor en los modelos híbridos enchufables y eléctricos por el espacio ocupado por la batería.

El interior cuenta con materiales mejorados y una nueva versión del i-Cockpit, con un cuadro de instrumentos digital de serie (con gráficos en 3D en los acabados GT) y una pantalla táctil central de 10 pulgadas. Como novedad incorpora los i-Toggles, cinco mandos táctiles ubicados bajo la pantalla que permiten acceso rápido a funciones personalizables como la climatización, contactos, navegación o radio. Un elemento muy útil, ya que a menudo buscar estas funciones en la pantalla resulta complicado.

Peugeot 308 Newspress

La gama de motorizaciones cuenta con cuatro opciones. La versión 100% eléctrica ofrece 115 kW —equivalentes a 156 caballos—, 270 Nm de par y una batería de 55,4 kWh que mejora en 34 kilómetros la autonomía frente al modelo anterior, alcanzando ahora los 450 km. Unas levas situadas tras el volante gestionan la frenada regenerativa con tres niveles. La batería puede recargarse del 20% al 80% en 30 minutos en un cargador de 100 kW.

La versión híbrida enchufable (PHEV) combina un motor eléctrico de 92 kW —125 caballos— con un motor térmico turboalimentado de 1,6 litros y cuatro cilindros de 150 CV, logrando una potencia combinada de 195 caballos y una autonomía de hasta 85 kilómetros en modo eléctrico. La caja de cambios es automática de doble embrague y siete velocidades. La variante híbrida de 145 caballos cuenta con una batería que se recarga automáticamente durante la conducción y aporta un empuje adicional, manteniendo un consumo de 4,7 a 5 l/100 km. Su caja de cambios es automática de seis velocidades y, en zonas urbanas, permite circular hasta el 50% del tiempo en modo 100% eléctrico. Para quienes recorren muchos kilómetros, se mantiene la versión con motor diésel de cuatro cilindros 1.5 BlueHDi de 130 caballos, con consumo muy moderado y caja de cambios de ocho velocidades.

Este nuevo Peugeot 308 está disponible en cuatro niveles de acabado: Style, Allure, GT y GT Exclusive. El precio parte, en su versión de cinco puertas, de 31.470 euros y llega a los 44.280 euros en el caso del PHEV GT Exclusive. En la carrocería SW, la tarifa arranca en 32.370 euros y alcanza los 45.180. Actualmente, la marca ofrece un descuento de 4.200 euros en los PHEV, 1.500 en los eléctricos y 5.200 euros en el resto de la gama.