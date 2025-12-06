Ni trolls ni insultos: así protege la IA a los atletas británicos

Los deportistas británicos contarán con un nuevo aliado digital. La entidad pública UK Sport, encargada de financiar los deportes olímpicos y paralímpicos del país, ha puesto en marcha un sistema basado en inteligencia artificial para proteger a los atletas del acoso en redes sociales.

El programa, valorado en más de 350.000 euros, permitirá a miles de deportistas, entrenadores y familiares acceder gratuitamente a una app que detecta y bloquea insultos en cuestión de segundos. Su objetivo es reducir el impacto del odio onlinedurante todo el ciclo olímpico hasta los Juegos de Los Ángeles 2028.

Una app que actúa como un “antivirus” del ciberacoso

La herramienta, llamada Social Protect, utiliza modelos de IA entrenados para analizar publicaciones en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, escaneando más de dos millones de palabras y expresiones asociadas a insultos, amenazas o racismo.

Cuando identifica contenido dañino, lo oculta automáticamente de los comentarios y respuestas que recibe el deportista. Cada atleta puede además personalizar filtros con términos que considere ofensivos o sensibles. Su creador, Shane Britten, compara la aplicación con un antivirus silencioso: “El objetivo es mantener los espacios digitales limpios de odio, estafas o ataques personales”.

El acoso digital a figuras públicas se ha convertido en una preocupación constante en el deporte británico. La jugadora de bádminton Kirsty Gilmour, tres veces olímpica, ha denunciado amenazas y mensajes intimidatorios recibidos tras sus competiciones. “Se siente como un escudo alrededor de mi rincón de internet”, explicó sobre la nueva herramienta.

Pese a su eficacia, el sistema aún tiene limitaciones: no incluye la redX (Twitter), principal foco de abusos según la BBC, y no bloquea mensajes directos, que seguirán siendo visibles para los usuarios.

UK Sport considera esta iniciativa un paso clave para proteger la salud mental de los atletasy mostrar que la tecnología también puede usarse para el bienestar digital. “El nivel de abuso que reciben es inaceptable, mirar hacia otro lado no es una opción”, señaló Kate Baker, directora de rendimiento del organismo.

El proyecto, pionero en Europa, refuerza la tendencia de emplear inteligencia artificial como herramienta de prevención y apoyo psicológico, una aplicación que podría extenderse pronto a otros países y disciplinas.