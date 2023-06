¿Por qué los coches eléctricos no tienen cambio de marchas?

De un tiempo a esta parte, se han popularizado enormemente los modelos eléctricos y cada vez son más las personas que deciden apostar por este tipo de vehículos. Durante el pasado año 2022, uno de cada 10 coches que se vendieron en España era eléctrico. Entre los motivos que se suelen dar por su decisión podemos destacar tres razones: el escaso impacto medioambiental, las ayudas públicas y subvenciones que ayudan a cubrir los costes del vehículo y la instalación del punto de recarga y el aumento generalizado de los precios de los carburantes (aunque esto va por épocas).

Aunque hay una mayor cantidad de este tipo de vehículos en nuestras carreteras, todavía son muchas las personas que no se ven a sí mismos conduciendo uno de estos modelos. Una de las cosas que más suele echar para atrás a los potenciales compradores son las muchas dudas que surgen alrededor de las características y el funcionamiento de los coches eléctricos.

Un coche eléctrico IAN LANGSDON EFE

Y una de las dudas más comunes es por qué este tipo de vehículos no necesita un cambio de marchas… y si esto no juega en contra de su consumo (como sí lo hace en los motores de combustión). A continuación, te contamos el motivo:

Una diferencia de base

Llevamos años conduciendo y ya nos hemos acostumbrado al cambio de marchas. De hecho, parece un elemento casi necesario para disfrutar de la experiencia de la conducción… cuando conducimos sin marchas sentimos que “falta algo”. Ahora bien, no tener que cambiar marchas también tiene un punto positivo: el movimiento es más fluido y no hay el más mínimo cambio brusco de velocidad o diferencia de empuje.

En otros países esto no supone ningún cambio en comparación con lo que estaban acostumbrados. En Estados Unidos, por ejemplo, no es común que la gente sepa conducir con marchas. Y no es porque mecánicamente sus coches no necesiten caja de cambios, es porque cuentan con un sistema de transmisión que automatiza el cambio... pero estar, está.

La “palanca de cambios” el coche eléctrico, en cambio, suele incluir cuatro letras: P (Parking), R (reversa o marcha atrás), N (neutral o punto muerto) y D (directa o marcha adelante). Aunque algunos fabricantes han añadido algunas letras adicionales, como la letra B para indicar un modo de conducción con menos potencia. Asimismo, otros han decidido eliminar la P, porque el coche se pone automáticamente en punto muerto y echa el freno de mano cuando ninguna de las otras “marchas” está seleccionada.

¿Cuál es el mejor momento para cambiar de marchas? Engin Akyurt Pixabay

En cuanto a los motivos de esta diferencia en el funcionamiento de un coche y otro, comenzaremos por decir que los vehículos eléctricos no necesitan caja de cambios debido a las características y funcionamiento de su motor. En los motores de combustión interna, se necesita un sistema de transmisión complejo para que el motor gire a diferentes velocidades y se adapte a las diferentes marchas del coche. En cambio, los motores eléctricos están conectados directamente a las ruedas y no necesitan un sistema de transmisión complejo.

Además, los motores eléctricos tienen un par motor constante desde que empiezan a girar, lo que significa que no necesitan marchas y pueden mantener su potencia incluso a altas revoluciones. En resumen, los motores eléctricos son más eficientes y requieren menos energía para mover un vehículo, lo que les convierte en una opción preferida para los vehículos en el futuro cercano.