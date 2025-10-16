Renault asegura su suministro de repuestos en toda España en menos de 48 horas

Dentro del negocio global del automóvil, la posventa es una parte que cada día está adquiriendo una mayor importancia dentro del balance, tanto de las empresas fabricantes como de los concesionarios, hasta el punto de que se calcula que el 45% de la facturación total de una concesión proviene de esta división, que ha crecido un 60% en los últimos tres años. Por ello, más allá de la venta, Renault ha creado un complejo sistema de suministros y servicios al cliente que asegura el suministro de piezas de repuesto en un tiempo récord y ha creado programas de fidelización basados en la asistencia por suscripción a los clientes de la marca.

Renault RG

No es un servicio nuevo para la marca del rombo, ya que el primer almacén de suministros se creó en 1905. Hoy tiene unas importantes instalaciones cerca de Madrid con 33.000 metros cuadrados para el suministro de piezas en España y Portugal. En sus naves se almacenan piezas de 47.000 referencias distintas con un valor de unos 50 millones de euros. Cada año se entregan unos 19 millones de piezas, con un volumen de negocio de unos 480 millones de euros. A través una logística muy eficaz, con 11 centros de proximidad repartidos en la península, se suministran el 92% de los repuestos solicitados en veinticuatro horas y el 98% en menos de dos días, con dos entregas diarias. En su cartera de clientes figuran 161 concesionarios, 301 agentes de la marca y 7.586 talleres independientes.

Renault RG

Paralelamente, Renault ha puesto en marcha programas de fidelización del cliente de categorías diferentes: my service y my program. Para Eduardo Urbina, director de postventa, experiencia cliente y formación red de Renault España, “la postventa es imprescindible tras la venta, y es hoy mucho más que mantenimiento: es una experiencia integral que acompaña al cliente durante toda la vida útil de su vehículo”, por lo que estos dos programas sirven para trasformar la relación con los clientes, ofreciéndoles tranquilidad y beneficios diferenciales, explica.

Con el lema “suscríbete y olvídate de todo”, el programa “my service” asegura el mantenimiento del vehículo con una suscripción mensual y ofrece dos planes de mantenimiento, esencial e integral, desde 29 euros al mes y además ofrece hasta 8 años de garantía del vehículo. El sistema “my program” premia la relación del cliente con la marca y su red de talleres y se estructura en tres niveles: eco, comfort y sport. La progresión en el programa depende de factores como el número de vehículos Renault en propiedad, los servicios contratados, la frecuencia de paso por taller y el consumo en la red Renault. En función del nivel se podrán acceder a diferentes beneficios como descuentos en operaciones y promociones exclusivas, servicios gratuitos como lavado, atención prioritaria y recogida/entrega del vehículo y experiencias exclusivas como sorteos, asistencia a eventos de la marca, como carreras de la Fórmula 1, etc.