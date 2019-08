Skoda Kodiaq RS: Las apariencias engañan

Pero, de repente, surgen algunos detalles que no cuadran con esta definición. Resulta que lleva unas llantas de 20 pulgadas con neumáticos de perfil 40, muy bajos. ¿Y qué hacen unos asientos deportivos, casi tipo baquet, que recogen perfectamente el cuerpo en las curvas, tapizados en piel negra con pespuntes en rojo y entradas superiores como para instalar arneses de cuatro puntos? Algo no cuadra.

Deportivo

El resultado de todo esto es un Skoda para todo uso. Por 44.200 euros, que es su precio de venta, tenemos un vehículo con dos personalidades. El primero, es un coche muy capaz en su interior, con una terminación de muy alto nivel que proporciona toda la comodidad de una gran berlina y que, en el modo de conducción «off-road» puede adentrarse por caminos fuera del asfalto, aunque con precaución por las medidas de sus neumáticos, antes señaladas, que no admiten excesivas irregularidades del terreno. Pero cuando nos decidimos a exprimir el acelerador y la caja de cambios nos encontramos con un deportivo de buenas prestaciones, con velocidad punta por encima de los doscientos por hora y que tiene acreditados buenos tiempos en el mítico circuito de Nurburgring, que fue su banco de pruebas. Eso sí, hay que tener siempre en cuenta que nos encontramos ante un conjunto que se acerca a las dos toneladas así que, cuando pongamos el modo de conducción en posición «Sport» no podremos olvidarnos de que se producirán en las curvas las normales inercias de un coche con estas dimensiones y pesos, y que, naturalmente, los frenos estarán a la altura, pero no eternamente. En caso de una utilización excesiva es normal que surja fatiga y se alargen las frenadas. En resumen, una buena elección para quienes quieren tenerlo casi todo.