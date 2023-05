La suscripción, una alternativa a la compra de un coche

Ante el incremento del precio de los automóviles y los, a menudo, largos plazos de espera hasta la entrega del coche, algunas compañías como Europcar, ha puesto en marcha una fórmula de suscripción mensual flexible y sin cargo de cancelación que pretende dar respuesta a las nuevas tendencias de uso y flexibilidad y funciona como alternativa a la compra de un coche en propiedad.

Desde una plataforma creada por la empresa de coches de alquiler se puede personalizar la inscripción según los gustos y preferencias de cada conductor, adaptándola a sus necesidades personales, de tal forma que pueda añadir más kilómetros o más servicios. Además, es posible cambiar el coche por otro, para encontrar el que mejor se adapta a cada momento.

Frente a los altos precios de los vehículos nuevos, cuyo coste se ha incrementado un 15% en los últimos cuatro años, con un desembolso medio de 23.400 euros, según datos de la Agencia Tributaria, el conductor sólo tendrá que pagar una cuota mensual fija durante el tiempo que use el automóvil. Un remedio, también, frente al encarecimiento de los tipos de interés y de la financiación por compra.

Además, no requiere el pago de una entrada, tal como sucede habitualmente en una operación de compra o, en muchas ocasiones, en un contrato de renting. Es por ello una solución para personas que no quieren un contrato de larga duración, bien porque no saben si lo necesitarán a medio plazo o porque no quieren atarse a un coche. La cuota, que tiene una duración mínima de un mes, incluye el mantenimiento, la asistencia en carretera, un seguro básico a terceros, un kilometraje inicial de 750 km, cualquier posible incidencia con los neumáticos y un conductor adicional.

Todos los vehículos disponibles en este servicio por suscripción myEuropcar cuentan con las etiquetas medioambientales C, Eco y Cero, por lo que los conductores podrán circular con total libertad, incluso en las zonas de bajas emisiones (ZBE) de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Al ser una alquiladora, dispone de una amplia gama de vehículos, desde un Fiat 500 Hybrid o un Opel Corsa hasta un Tesla 3 o un Audi e-tron y se pueden recoger en pocos días en una oficina de Europcar o, si así se desea, directamente en el domicilio. Esta fórmula puede ser una puerta de entrada a un vehículo eléctrico y probarlo sin comprometerse, para analizar de primera mano su autonomía y los costes de las recargas.