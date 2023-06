La suscripción de coches competirá frente a la venta tradicional al final de esta década

Entre los conductores, especialmente en los núcleos urbanos, la preferencia por el uso se sitúa por delante de la propiedad y el respeto por el medioambiente constituye una pieza clave en las decisiones de consumo, según un informe del fabricante de vehículos electrificados Lynk & Co. Indica el estudio realizado con la consultora KPMG, que la suscripción a vehículos se está consolidado dando lugar a un cambio de paradigma en el modelo de propiedad de vehículos.

Los datos de este informe indican que el 74% de los encuestados en España considera que la suscripción será un modelo competitivo frente a la venta tradicional en 2030. Por otra parte, una investigación realizada por la consultora Deloitte apunta que el 56,3% de los conductores que no se plantearon una alternativa al coche privado cuando lo compraron, admiten que cuando les toque renovarlo valorarán otras opciones alternativas.

Ante esta realidad, Lynk&Co ha realizado un nuevo planteamiento alejado de la concepción tradicional de adquisición de coches. Este planteamiento no solo implica nuevas formas de consumo más flexibles, si no que tiene consecuencias en la manera de concebir las ciudades. En palabras de Alain Visser, CEO de Lynk & Co: “Esta revolución, además de suponer un punto de inflexión en la industria, implica adoptar y ofrecer una nueva forma de movilidad en la que el coche ya no es el elemento protagonista, si no que la experiencia gana un protagonismo fundamental”.

Además, conscientes del impacto negativo que las emisiones derivadas de la circulación tienen para el conjunto del planeta, el proyecto apuesta por ofrecer a los usuarios un modelo híbrido enchufable. Para ello, la marca espera alcanzar las cero emisiones netas en 2040, siguiendo dos estrategias principales: la reducción de emisiones y la descarbonización. A pesar de que se trate de una aspiración ambiciosa, el compromiso es firme y ya se han dado pasos firmes para lograrlo. Así, entre las iniciativas puestas en marcha destacan el abastecimiento completo de electricidad 100 % renovable tanto en su fábrica, clubs y oficinas desde 2022. De la misma forma, la compañía quiere aumentar la proporción de materiales reciclados, sostenibles y de origen biológico en al menos un 50 % para 2030, y ofrecer, para la misma fecha, únicamente coches totalmente eléctricos.