Todo lo que debes saber antes de comprar un coche eléctrico

Renault es una de las marcas que más empeño está poniendo en la electromovilidad. No sólo porque fue el primer fabricante en comercializar coches eléctricos allá por 2011, sino porque ha basado su política en lanzar esta clase de vehículos en segmentos pequeños, asequibles como el R5. Y en primavera llegará el nuevo R4. Ahora, la compañía francesa ha lanzado un asistente virtual denominado EVA que ayudará a sus clientes a tomar una decisión informada comparando vehículos eléctricos frente otras motorizaciones. Se trata de analizar las ventajas que tiene el eléctrico frente a vehículos de gasolina, híbridos o diésel.

Renault España ha desarrollado esta herramienta en colaboración con Fiscalges Alternative S.L. Se denomina «EVA» - de Electric Vehicle Assistant – y solo está disponible en la red de concesionarios de la marca en nuestro país. Se trata de una web exclusiva para los asesores comerciales de la red Renault y dará respuesta a todas las dudas de los clientes acerca de la adquisición de un vehículo eléctrico. Más adelante estará también a disposición de los clientes de Dacia, Alpine y Mobilize.

Dudas

Por un lado, servirá como una base de conocimiento interactiva en la que se podrá consultar todo tipo de información sobre la movilidad eléctrica incluyendo detalles técnicos, dudas sobre la recarga o cargadores domésticos y las normativas relacionadas en la localidad del cliente. También integra un chat basado en inteligencia artificial que es capaz de responder preguntas en tiempo real agilizando el tiempo de las consultas. Para que el cliente pueda calcular y comparar el coste total de uso que supone un vehículo eléctrico en comparación con el resto de tecnologías, «EVA» cuenta con una calculadora que tiene en cuenta todos los factores (datos fiscales, kilometraje anual, hábitos de aparcamiento, etc.). Otro punto diferenciador es que «EVA» cuenta con la información actualizada de todas las legislaciones locales de todas las ciudades y municipios de más de 10.000 habitantes, incluyendo cuestiones como el impuesto de circulación (IVTM), estacionamiento regulado, zonas de bajas emisiones (ZBE) y zonas de alta contaminación. Con todo ello, se obtiene un informe que incluye: Un análisis del coste de propiedad en el periodo que elija el cliente, desglosado por consumo de electricidad, combustible, mantenimiento, impuesto de circulación y estacionamiento; La cantidad de CO2 evitada durante la fase de uso del vehículo; Una síntesis de las ventajas del vehículo eléctrico, incluyendo las normativas del municipio donde resida y suela acudir el cliente (restricciones de acceso, zonas de aparcamiento limitado, etc.).

Ventajas

Una de las grandes ventajas de tener un vehículo eléctrico es el ahorro en los costes operativos. En la aplicación se muestra la diferencia en los costes de uso (electricidad/combustible, mantenimientos, IVTM y estacionamiento) de los vehículos de la comparativa durante todo su ciclo de vida. Se ha demostrado que el uso de vehículos eléctricos frente a los vehículos diesel, gas licuado o gasolina, vierte una menos cantidad de sustancias nocivas al medio ambiente, mejorando nuestra salud física y mental. A pesar de que el desembolso inicial es mayor, resulta mucho más económico a largo plazo. Este informe se complementa con las respuestas a las preguntas que el cliente mostró al asesor comercial al iniciar el proceso. Esta utilidad resulta fundamental, pues da visibilidad a los clientes sobre factores decisivos en la compra. «En Renault entendemos que la transición hacia una movilidad eléctrica puede generar dudas. El objetivo del proyecto EVA es que nuestros clientes cuenten con la información clave, de forma clara y basada en sus propias necesidades, para que puedan tomar la mejor decisión de compra», afirmó Sébastien Guigues, director general de Renault y Alpine en España. Toda la red comercial Renault ya dispone de «EVA» y ha recibido una formación específica, por lo que los clientes ya podrán disfrutar de sus ventajas que ayudarán a su decisión de compra.