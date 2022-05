La alcaldesa de Archena pregona las fiestas de Alcantarilla en su 50 aniversario

Alcantarilla da la bienvenida a sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salud, este sábado, con la lectura del tradicional pregón. Esta vez, ha sido la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, quien ha pregonado estas fiestas que conmemoran su 50 aniversario. Un acto, que se ha celebrado en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla.

“Alcantarilla tiene la suerte de contar con un alcalde extraordinario”, ha reconocido públicamente Fernández, quien además ha dicho “es un buen amigo”. Al hilo de estas palabras, ha manifestado sentirse “una alcantarillera más; desde hoy, las fiestas de Alcantarilla son también las mías”.

La regidora archenera ha abierto con un pregón muy emotivo cargado de vivencias personales referidas a la Virgen de la Salud. Fernández se ha entregado a Alcantarilla y a su Patrona y ha citado la unidad que existe entre ambos municipios “fruto de la devoción mariana de ambas villas por la Santísima Virgen de la Salud”, según ha afirmado.

Después ha desgranado sus recuerdos a partir de su infancia, “desde la cuna, mis padres me enseñaron a querer a la Virgen, a pronunciar su nombre, a rezarle. Desde pequeña he contemplado y admirando la belleza de la Virgen de la Salud de mi pueblo, acompañándola, desde niña, con mi primer traje de huertana que mi madre me bordó y que aún conservo”.

Asimismo, ha hecho mención a los poetas Vicente Medina y Pedro Jara Carrillo, “dos grandes embajadores de nuestra cultura, y ha nombrado al Río Segura como “otro nexo de unión entre ambos municipios”.

La pregonera también ha hecho balance de los diversos hermanamientos entre ambos municipios y se ha referido al que se produjo en 2013 entre la hermandad de la Virgen de la Salud y los anderos de Archena con la de Alcantarilla, o en 2014 cuando Archena donó un Niño Infante de la Salud a Alcantarilla.

Por otro lado, ha recordado cuando Joaquín Buendía realizó, en 2019, el pregón a la Virgen de la Salud de Archena. Una unidad que ha definido “inquebrantable, que será eterna, entre Alcantarilla y Archena gracias a las fiestas patronales en honor a nuestra Patrona la Santísima Virgen de la Salud”.

Pero en Alcantarilla -ha proseguido- “las fiestas son mucho más que la devoción a la Virgen de la Salud”, ya que según Fernández “en estas fiestas se entremezcla lo divino y lo mágico, donde el protagonismo es compartido entre una Virgen y una Bruja”.

Al hilo de estas palabras, la alcaldesa de Archena ha remarcado que “se trata de un rasgo distintivo de estas fiestas entrañables en comparación con otras celebraciones regionales”. Así, ha hecho un guiño a los vecinos de Alcantarilla destacando la amabilidad y cercanía de las gentes y ha animado a propios y extraños a “mirar al futuro, pero sin ignorar nuestras raíces que debemos transmitir y defender, siempre”.

La lectura del pregón ha estado acompañada de la música del tenor Diego Pedro Plazas y de Pedro Contreras un archenero y “un prodigio de la música” tal y como lo ha definido Patricia Fernández en su presentación.

No ha faltado el agradecimiento, por parte de la alcaldesa de Archena, a la Hermandad de Nuestra Señora Virgen de la Salud de Alcantarilla, a su hermano mayor, Diego Guzmán, así como al resto de autoridades civiles, militares y religiosas, de ambos municipios, que la han acompañado, hoy, a la lectura del Pregón, que da el pistoletazo de salida a las fiestas grandes del municipio de Alcantarilla. Patricia Fernández se ha referido también, a su familia “es mi apoyo principal para hacer frente a mi vocación de servicio social y político”.