La oposición busca la confrontación contra López Miras por el Mar Menor y el PP señala la “asfixia” de Pedro Sánchez

La segunda jornada del Debate sobre el estado de la Región de Murcia ha arrancado bronco. Los portavoces de los grupos políticos han desfilado por la Asamblea Regional desde donde la oposición ha reprochado al presidente de la Región, Fernando López Miras, su gestión en el último ejercicio, especialmente desde que se llevó a cabo la moción de censura en marzo de 2021. “Ha tirado a la basura la décima legislatura”, le ha espetado el portavoz socialista, Francisco Lucas.

Lucas, quien ha sido el primero en intervenir en los turnos de réplica y ha acusado directamente a todo el Partido Popular de “deteriorar” la Región durante los últimos 27 años de gobiernos.

Contrato social

En este sentido, ha planteado un contrato social basado en siete ejes diferentes que sirva para solucionar los problemas de la Región y que cuente con la participación de la sociedad civil. A través de este contrato social plantea combatir la pobreza y la desigualdad, rescatar la sanidad, la educación, cultura y políticas de igualdad, recuperar el Mar Menor y la sostenibilidad, regenerar las instituciones públicas, transitar hacia una economía con empleo de calidad y salarios dignos y hacer a los jóvenes protagonistas del cambio.

Según ha dicho, es necesario revisar acuerdos y pactos de los últimos diez años porque “el nivel de cumplimiento es nulo”. Ha criticado al Gobierno regional por “promover acuerdos o pactos para acaparar titulares y meterlos en el cajón del olvido”.

El diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Murcia, Francisco Lucas, interviene durante la segunda sesión del debate sobre el Estado de la Región FOTO: DIMA Europa Press

Se ha referido especialmente al último pacto suscrito por las infraestructuras de la Región en el que se recogen “las mismas infraestructuras que prometieron hace diez años”. “Su firma no vale nada, lo que firma es papel mojado”, le ha espetado a López Miras al tiempo que ha añadido que el contrato social propuesto por su partido pretende “colocar a toda sociedad civil en el centro de todo. El contrato no es con un gobierno sustentado en tránsfugas que no representa a nadie, es con la sociedad civil, sindicatos, asociaciones empresariales, asociaciones de vecinos*”, ha dicho.

En cuando a las políticas regionales, ha recordado que el Mar Menor “está peor que antes, ha matado al Consejo de la Transparencia, tenemos tasas insoportables de pobreza y de fracaso escolar, han dejado a la Región sin bomberos a las puertas del verano y su política solo ha producido desigualdades”.

Considera que la gestión del Mar Menor ha sido un “desastre, su gobierno no invierte lo necesario”. Según ha apuntado, la laguna salada está en “un estado grave desde 2016 sin que el gobierno regional haya sido capaz de revertir la situación. Usted ha matado el Mar Menor”, le ha advertido. En ese sentido, plantea un contrato social por el Mar Menor que comprometa a trabajar por su restauración y la construcción de humedales y filtros verdes, entre otras.

El balance que ha realizado de la gestión regional es la “incapacidad de López Miras por solucionar los problemas estructurales de la Región, es un presidente débil que se deja chantajear y la inestabilidad de su gobierno le hace estar en crisis permanente”, ha firmado antes de añadir que en tres años ha habido 40 dimisiones en el gobierno regional cuando, a su juicio, “lo más fácil hubiera sido que hubiera dimitido usted”.

Asfixia del Gobierno central

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha señalado que “frente al intervencionismo y la asfixia fiscal de Sánchez, emerge el modelo de libertad de López Miras”.

Segado ha destacado que “Sánchez quiere cerrar el Trasvase y es una vergüenza que ningún socialista aquí se lo impida”, y ha añadido que “es la infraestructura más importante para la Región y es un ataque frontal para nuestra tierra”. Al hilo, ha matizado que el Gobierno central “está desaparecido en la defensa del Mar Menor porque no hay ni un proyecto para el ecosistema”, teniendo en cuenta que “la semana pasada, PSOE y Podemos votaron en contra de declarar de emergencia una obra que permitiría eliminar el 80% del problema del Mar Menor”.

Según ha remarcado, el Gobierno regional está realizando “todos los esfuerzos para proteger la laguna, aplicando la Ley de Protección del Mar Menor” y, mientras tanto, “Sánchez no ha colaborado en nada”.

CARTAGENA (MURCIA), 29/06/2022.- El portavoz del PP en el parlamento murciano, Joaquín Segado, durante su intervención en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región este miércoles en la Asamblea Regional. EFE/Marcial Guillén FOTO: Marcial Guillén EFE

En materia económica, ha destacado que el Partido Popular “va a continuar presentando propuestas para que los ciudadanos no tengan que pagar más los desmanes del Gobierno de España y paliar los desastres económicos que genera Sánchez, siendo así el dique de contención de las políticas nefastas del socialismo y de sus socios”, ha destacado Segado. “Mientras Sánchez fríe a los ciudadanos con impuestos, el PP es el único partido que baja impuestos, crea empleo y garantiza el bienestar”.

El portavoz del GPP ha destacado que “este debate muestra la diferencia entre el Gobierno de López Miras en la Región y el de Sánchez en España, ya que unos venimos a rendir cuentas y, mientras tanto, otros se esconden”, para añadir que “esta celebración es signo de la transparencia de un gobierno abierto, claro con la sociedad y que trabaja para todos y los ciudadanos de esta Región sin distinciones”.

Segado ha asegurado que la Región “continúa sufriendo el castigo de Pedro Sánchez, sus compañeros de coalición de Podemos y sus socios nacionalistas e independentistas”, ya que, desde el último debate “su actitud para con los ciudadanos de esta Región no ha cambiado, más bien empeorado”.

Y ha destacado que el Gobierno de López Miras es “el claro ejemplo” de que con menos impuestos se genera más riqueza, empresas y empleo porque, “durante el mes pasado, en la Región se crearon más de 11.500 puestos de trabajo”, y “los buenos datos de empleo son resultado de las políticas de libertad económica impulsadas por nuestro presidente regional”.

“Brindis al sol”

Podemos y Ciudadanos, los dos partidos representados en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional, han coincidido en calificar de “brindis al sol” la Ley de Autonomía Fiscal anunciada este martes por el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, para evitar “injerencias” que supongan subidas de impuestos a los murcianos.

Marín ha enumerado los “problemas” que acumula la Región de Murcia, una tierra, ha dicho, que es “la mejor del mundo”, pero “también la peor gobernada”. En ese sentido, ha hecho referencia a la “ruina” de la que, a su juicio, es responsable el PP, y que está marcada por los bajos salarios, la precariedad laboral y la regresión de los derechos de las mujeres, entre otros factores.

Para la diputada, “la única verdad” que ofreció este martes el presidente autonómico es el dato de reducción del empleo, un hecho que, según ha matizado, no es fruto del trabajo del Gobierno regional, sino de “políticas impulsadas por Unidas Podemos” en el ámbito estatal, de la mano de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

CARTAGENA (MURCIA), 29/06/2022.- La portavoz de Podemos en el parlamento murciano María Marín, durante su intervención en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región este miércoles en la Asamblea Regional. EFE/Marcial Guillén FOTO: Marcial Guillén EFE

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, integrada en el Grupo Mixto, Ana Martínez Vidal, ha apuntado que el eslogan de ‘La mejor del tierra del mundo’ que suele usar López Miras para hablar de la Región tiene por objetivo “tapar el pozo sin fondo” en que se encuentra esta comunidad, “por culpa de la falta de gestión y de iniciativas valientes de un PP que renunció hace décadas a defender los intereses de los murcianos frente a sus jefes en Madrid”.

Martínez Vidal ha mencionado los principales indicadores macroeconómicos para trasladar que la Región se sitúa “por debajo de comunidades” similares por tamaño y situación geográfica. En este punto, ha asegurado que “un murciano cobra menos que un ciudadano de autonomías vecinas, pero tiene que gastar más”, por el aumento del IPC, al tiempo que ha criticado al Gobierno regional de “no pensar en los autónomos” y de “no ponérselo fácil a las empresas”.

“En enero del 2020, Ciudadanos puso como condición para apoyar la Ley de Presupuestos de ese año llevar a cabo una auditoría de la estructura y el gasto de la Administración regional, pero transcurridos más de dos años, han sido incapaces de ponerla en marcha. Y así podemos contar sus incumplimientos por decenas”, ha comentado.

CARTAGENA (MURCIA), 29/06/2022.- La portavoz de Ciudadanos en el parlamento murciano, Ana Martínez Vidal, durante su intervención en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región este miércoles en la Asamblea Regional. EFE/Marcial Guillén FOTO: Marcial Guillén EFE

Mar Menor como excusa del Gobierno central

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha lamentado que la única respuesta del Gobierno central sobre el Mar Menor es “la utilización del problema como excusa para atacar por enésima vez el trasvase Tajo-Segura” y ha considerado que si, a pesar de todo ello, el PSOE no llega a hacerse con el poder en la Región de Murcia, “no sé qué podrán inventar”.

Liarte ha criticado que “algunos se empeñan en ver en la agricultura exclusivamente un sector nocivo para el Mar Menor”. No obstante, ha señalado que los nitratos que entran a la laguna salada “proceden de la agricultura de hace lustros y décadas, que están en el acuífero cuaternario”.

A pesar de que se ha instado al Gobierno central a actuar en la rambla del Albujón por la que entran estos nitratos, ha lamentado que “lo único que hemos tenido es la utilización del problema como excusa para atacar por enésima vez el trasvase Tajo-Segura”. Precisamente ha advertido de la posibilidad de que se reduzca el trasvase en 117 hm3, lo que supondría una pérdida de superficie regable de 12.228 hectáreas aproximadamente y más de 5.400 empleos.

CARTAGENA (MURCIA), 29/06/2022.- El diputado de Vox en el parlamento murciano Juan José Liarte, durante su intervención en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región este miércoles en la Asamblea Regional. EFE/Marcial Guillén FOTO: Marcial Guillén EFE

“Me temo que, económicamente, estamos condenados a pasar serias dificultades con la excusa del Mar Menor y si, a pesar de todo ello, el PSOE no llega a hacerse con el poder en Murcia, no sé qué podrán inventar”, ha aseverado. Una vez “desechado el Plan Vertido Cero” por el Gobierno central, la izquierda “solo quiere hablar de soluciones en origen, es decir, cargarse la agricultura más tecnificada de Europa”, ha aseverado.

En otro orden de cosas, ha celebrado que la tasa de paro actualmente “es algo inferior a la de la media nacional” y ha destacado que ha bajado más de seis puntos porcentuales en lo que va de legislatura. “No pretendo manifestar que esto sea más que un punto de esperanza en lo que todavía es un océano de consternación”, según Liarte.

Ha reprochado que la Región está en el puesto 13 del PIB por comunidades. “Seremos la mejor tierra del mundo, pero no la más productiva”, según el portavoz de VOX, quien también ha mostrado su preocupación por la deuda pública, que alcanza los 11.500 millones de euros al finalizar el primer trimestre.

En materia de educación, ha reconocido que “aún queda mucho por lograr” aunque ha advertido que “muchas de las limitaciones se deben a exigencias impuestas por un Gobierno central más empeñado en adoctrinar al alumnado que en lograr su cualificación”. “La izquierda y su prensa llamaron ‘veto’ a la posibilidad de que los padres elijan”, ha reprochado Liarte.

Ha lamentado que “lo importante de las matemáticas es la perspectiva de género” y ha señalado que, con este nivel de “adoctrinamiento, es imposible que la situación de la educación sea diferente”. Frente a ello, ha defendido que la consejera de Educación, María Isabel Campuzano, “está combatiendo” este adoctrinamiento y devaluación de la enseñanza.

El Gobierno regional “actúa”

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario de Liberal, Francisco Álvarez, ha alabado la medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo autonómico en diversas materias que han afectado durante este último año a la Región de Murcia, mientras que ha criticado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y a los grupos políticos de izquierda de que a “Murcia, ni agua”.

Ha defendido su postura, y la de sus compañeras de partido, “a pesar de los insultos y la intolerancia que escupen los que defienden y argumentan lo imposible con situarse cómodamente en sus estructuras políticas”.

Álvarez ha centrado la primera parte de su alocución durante el Debate del Estado de la Región en criticar al Gobierno central, al que ha calificado de ser la “amenaza más peligrosa para una sociedad” ya que, en su opinión, es “un gobierno de incompetentes”.

Como ejemplo, el portavoz parlamentario ha citado las medidas adoptadas por Sánchez durante la pandemia, como vincular la subida de la energía eléctrica y la inflación a la invasión de Ucrania; la Ley Celaá; la financiación de las universidades; la subida de los carburantes o la política exterior.

El portavoz del Grupo Parlamentario Liberal, Francisco Álvarez, interviene durante la segunda sesión del debate sobre el Estado de la Región FOTO: DIMA Europa Press

El portavoz Liberal en el Legislativo murciano ha hecho mención aparte a la situación del Mar Menor. Al respecto, Álvarez ha asegurado que el Gobierno regional “es el único órgano ejecutivo que está defendiendo los intereses” de la laguna salada y, ha añadido, “lo hace a través de medidas concretas, y no de promesas vacías”.

Todo ello, en contra de lo que hacen Sánchez y Ribera que “prometen” y “anuncian”, pero “no actúan”, ha denunciado Álvarez, quien ha argumentado que el Mar Menor “sigue envenenándose a través de ramblas como la de El Albujón”, y ha urgido al Grupo Parlamentario Socialista que le traslade a la ministra de Transición Ecológica que lo que necesita el Mar Menor es “acción”, ya que, de lo contrario, “la única ‘transición’ que puede conseguir su ministerio es condenar a muerte a nuestra joya natural más preciada”.