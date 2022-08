Manual Antiokupación en la Región de Murcia: las ocho medidas para evitar que te usurpen la casa

El Gobierno de la Región de Murcia ha elaborado un Manual Antiokupación para evitar que se produzcan usurpaciones de viviendas durante la ausencia de sus propietarios. Estas son las medidas que hay que tener en cuenta:

1. EVITA LA SENSACIÓN DE VIVIENDA VACIA O CERRADA. Un buzón vacío, las persianas a media altura y alguna planta en balcones o terrazas darán la sensación de que tu vivienda está habitada evitando que sea un blanco fácil para los okupas. Los temporizadores de luz y riego tienen un coste muy bajo y generan dinamismo en la vivienda.

2. NO DES DE BAJA TUS SERVICIOS DE LUZ Y AGUA. Si en tu vivienda no tienes los suministros de luz y agua conectados, te costará más justificar que es tu residencia, se entenderá que no se trata de un allanamiento y se tramitará la okupación como usurpación lo que puede acarrear demoras. Contrata el servicio de telelectura digital de los contadores de agua para detectar posibles enganches ilegales a la red de suministro en la vivienda.

3. AVISA A TUS VECINOS O COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. Avisa a tus vecinos o comunidad de propietarios y déjales un teléfono de contacto para que te avisen ante cualquier movimiento extraño o sospecha de okupación. La actuación en las primeras 48 horas es muy importante. El testimonio de los vecinos acerca del propietario de la vivienda puede ser una prueba concluyente para acreditar el carácter de morada del legítimo propietario.

4. INSTALA MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Instalar o sustituir tu puerta de entrada por una de mayor seguridad y/o su cerradura dificultará la okupación de la misma disuadiendo a los okupas, que se verán obligados a utilizar herramienta y medios más complejos, generando ruido y molestias que alertaría a los vecinos. En caso de viviendas con menor uso o alejadas de núcleos habitados, incluso se propone el chapado o tapiado de puertas y ventanas.

5. CONTRATA UN SEGURO DE HOGAR CON COBERTURA ESPECÍFICA. Contrata un seguro con cobertura específica para okupación para que en caso de tener que alquilar una residencia por verte privado de la tuya pueda cubrirte los gastos extra, así como los daños que puedan ocasionar los okupas.

6. CONTRATA UNA ALARMA CON CAMARA (CONECTADA A CENTRAL O NO). Disponer de una alarma puede disuadir a los okupas o avisar en el mismo momento de la okupación. Si esta cuenta con cámara y almacenaje en la nube dispondrás de pruebas para justificar el allanamiento de tu vivienda y la utilización de fuerza.

7. ALQUILA TU VIVIENDA. En caso de no frecuentar tu vivienda por largos periodos, alquilarla puede ser una opción que evite su okupación. Asegure su mantenimiento y te reporte algún ingreso. Eso sí, acude a agentes especializados para evitar problemas derivados de un contrato incompleto ante malos arrendatarios.

8. EVITA COLOCAR CARTELES DE SE VENDE O SE ALQUILA. Evita colocar cartelería en tu balcón o terraza para vender o alquiler, utiliza plataformas online, en la medida de lo posible, indicando la ubicación aproximada de tu vivienda. Los interesados en tu vivienda contactarán contigo o con la agencia de venta debiendo identificarse para visitar el inmueble lo que persuadirá a posibles okupas.