Los 5 inventos que no sabías que eran de la Región de Murcia

Existen objetos que han pasado a formar parte de la cultura colectiva, de una rutina diaria en la que no se cuestiona su origen. Ni falta que hace. No obstante, si bien es cierto que muchos conocen quién inventó la bombilla (Thomas Edison) o el automóvil (Karl Benz), hay que ir más allá para descubrir quiénes fueron los artífices de otros objetos de nuestro entorno.

Noticias relacionadas Curiosidades. Estos son los ocho Récords Guinness que se han conseguido en la Región de Murcia

La Región de Murcia se ha situado como una gran cantera de inventores que han revolucionado la sociedad tal y como la conocemos actualmente. Se trata de personajes que hicieron historia y que aportaron al mundo su enorme grano de arena con los que poder tener más facilidades hoy en día múltiples ámbitos.

Todo un talento el de la Región de Murcia que ha llevado a muchos de estos inventos a tener una proyección internacional, con patentes que actualmente se utilizan en prácticamente todos los territorios del mundo.

Estos son algunos de los inventos más famosos que surgieron del ingenio y el intelecto de los murcianos más célebres, y que seguro que no conocías:

El cajero automático

En el año 1913, Bernard Brunton y Luis Anaya, dos jóvenes de Londres y de Cieza (Murcia), idearon el cajero automático como una herramienta para dispensar dinero de forma cómoda e instantánea. En un principio, sólo distribuía monedas, pero con el paso de los años, las máquinas han ido modernizándose y adaptándose a las nuevas formas de consumo. Aquel prototipo se parecía mucho a los cajeros que hay hoy en día, y la primera ciudad en la que se instaló un cajero automático fue Cieza, donde ambos residían.

El submarino

Los habitantes de la Región de Murcia bien conocen el nombre de Isaac Peral. Este cartagenero logró ser todavía más célebre tras ser el primero en crear un proyecto de una nave de inmersión, lo que hoy se ha convertido en un submarino. Peral recibió en su momento 25.000 pesetas de financiación para poner en marcha este proyecto de la Marina, pero tras rehacer sus cálculos, precisó más cantidad para poner en marcha el prototipo, necesitando finalmente 300.000 pesetas. Los submarinos fueron instrumentos clave en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y hoy en día se puede visitar en la ciudad de Cartagena el submarino original de Peral.

El autogiro

Rodeado de polémica en los últimos meses está el nombre de Juan de la Cierva, inventor del autogiro, uno de los mecanismos más famosos que se conocen en la historia mundial, ya que fue el padre del helicóptero moderno. Este murciano realizó el primer vuelo en 1924, pero la presentación oficial fue un vuelo desde Inglaterra hasta Francia. Con 25 años, este célebre murciano pasó a ser uno de los inventores más famosos de la aviación mundial.

Muela de esparto para alpargatas

Menos conocida es la invención de Laura Pérez Martínez, de Murcia, en 1916. Ella es la primera mujer murciana en pasar a la historia por patentar un producto bajo un nombre femenino. En concreto, la oficina de patentes registró una “muela de esparto recubierta en un borde con recincho de cáñamo para que sirva de piso en la fabricación de alpargatas de lona”. Esta aportación, aunque “a priori” fuese una invención sencilla, aportó innovación a la industria del calzado, de gran relevancia en la economía de la Región de Murcia en aquella época. La alpargata fue, prácticamente, el único tipo de calzado utilizado por las clases populares hasta mediados del siglo XX.

Por su parte hay que destacar el nombre de Francisca García Fernández, por tener patentada a su nombre la máquina de hilar. Aunque fue inventada por su sobrino, en 1946, no consta en el registro.

Bombas de destrucción masiva

Sin duda, uno de los inventos más llamativos de todos los tiempos. Manuel Daza Gómez, nacido en Alhama de Murcia, fue un ingeniero e inventor de otros grandes productos como el taladro eléctrico. No obstante, se le conoce más por su aportación al mundo por un invento: el toxpiro. En 1898, creó un sistema capaz de lanzar misiles a grandes distancias, que tras explotar, repartían misiles y proyectiles por todas partes, y emitían fuego y gases venenosos capaz de matar a cualquier persona. Buscó financiación tras presentar este producto ante la prensa, pero no encontró a nadie que quisiera avalar este invento, por lo que nunca pudo demostrar la letalidad de su idea. No obstante, con el tiempo y el desarrollo de las armas, el toxpiro sirvió de base para crear todo tipo de armas que hoy en día se conocen como de destrucción masiva.