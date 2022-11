Ana Martínez Vidal (Cs) anuncia que dejará la política tras las elecciones autonómicas

La actual portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea Regional y diputada de Ciudadanos en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha anunciado este jueves que dejará de estar en primera línea política tras las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023. Así lo ha dicho abiertamente durante una entrevista radiofónica en Onda Regional, en la que también ha asegurado que continuará afiliada a la formación de Inés Arrimadas. “Es el momento de dejar el espacio libre”.

Durante su entrevista ha reconocido errores en la gestión de la formación naranja y ha asegurado que uno de esos errores fue pactar un gobierno junto con el PP murciano al inicio de la legislatura. Cabe recordar que fue portavoz del Ejecutivo murciano, cargo del que fue cesada tras organizar una moción de censura en colaboración con el PSOE contra el Gobierno de Fernando López Miras del que Cs también formaba.

Según ha explicado, su intención es “no continuar tras las elecciones, por lo pronto, en primera línea política”. Asegura que si ahora mismo le hicieran una propuesta para encabezar alguna lista o formar parte de ella, “mi respuesta sería que no. Ni siquiera en mi partido”. Martínez Vidal ha incidido en que considera que ha “vivido todo lo que tenía que vivir. Estoy muy agradecida por todas las oportunidades, y agradecidísima a mi partido porque he conseguido ser consejera de Empresa, diputada regional, portavoz del Gobierno, coordinadora de Ciudadanos y ahora portavoz del Grupo Mixto. Estos 4 años han sido duros”.

La todavía diputada de la formación naranja ha apuntado a su vida personal como prioridad. “Me apetece disfrutar de los fines de semana, de Semanas Santas, Navidades y veranos. Son épocas que no he podido disfrutar a pesar de que no se ve, ya que lo único que se ve es la foto, y no la dedicación de prácticamente 24 horas. Es un mundo muy bonito, pero muy sacrificado.

Martínez Vidal, quien ha asegurado que tiene una gran vocación política, y dedica toda su vida a ella, ha recordado que estuvo otros cuatro años en el Ayuntamiento de Murcia con el PP, partido del que asegura que se fue “muy desencantada”, pero que no es el caso de Ciudadanos. “Me siento identificada ideológicamente con el partido del que formo parte, continuaré siendo afiliada y no contemplo la posibilidad de irme a ningún otro partido”.

Con respecto a la nueva organización del Grupo Mixto, en el que se encuentran integrados dos diputados de Ciudadanos, otros dos de Podemos y cuatro de Vox, la diputada insiste en que pese a formar parte de un grupo con una gran variedad de formaciones, su objetivo es ser el centro entre los extremos. “Podemos y Vox están en las antípodas de mi pensamiento ideológico, pero de lo que se trata es de respetar los cupos y las iniciativas que debe presentar cada diputado. María Marín (Podemos) tendrá todo el tiempo para defender su iniciativa la semana que viene. Es una manera de repartirnos el grupo”.