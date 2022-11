Vecinos y comerciantes protestan contra el caos que generará el “Murcia central” del Ayuntamiento

Cientos de personas han secundado este sábado la marcha organizada de forma conjunta por los colectivos Cierran mi barrio, SOS Vistabella, Espinardo Colapsado y Asociación Mercado de Verónicas para mostrar su rechazo al Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia. La principal queja del que ya muchos denominan Murcia Central: no ha sido consensuado con los afectados. “No nos han escuchado, ni han variado una sola coma del proyecto inicial”, aseguran los manifestantes.

Aseguran de estar completamente seguros de que será un fracaso y por ello, plantean una interesante propuesta al Ayuntamiento. Le solicitan que realice un simulacro de su plan durante una semana, con la restricción de tráfico y la eliminación de plazas de aparcamiento que conlleva. Si es un éxito abandonarán las protestas, aunque están seguros de que será un “caos”. con la promesa de disolverse y apoyar el proyecto si es un éxito y la petición de que el Ayuntamiento se siente con los vecinos para mejorarlo si es un caos.

La marcha, partió de El Rollo y finalizó en la avenida de la Libertad con la lectura de un manifiesto, llega tras más de un mes de movilizaciones diarias en el Puente Viejo y la recogida de más de 1.000 firmas en Espinardo y 10.000 en El Carmen.

En ese manifiesto conjunto, denuncian “la hipocresía del proyecto de la pintura, un proyecto basado en pintar unos carriles de verde, otros de rojo y poner negros a los vecinos”. En concreto, critican que se venda como peatonal un proyecto que elimina aceras en Espinardo y las recrece 10 centímetros, o que se venda como verde un plan que, “no sólo no incluye la plantación de ningún árbol, sino que los elimina en cada uno de los barrios, como puede comprobarse en El Carmen (C/ Industria), Espinardo (C/ Mayor) y Vistabella (Avenida de la Fama)”.

Miles de personas a la calle para exigir que se escuche a los vecinos



¡¡ÚNETE!! pic.twitter.com/u1yZT7WghH — Cierran Mi Barrio (@CierranMiBarrio) November 19, 2022

Exigen también que se les ofrezcan alternativas, “porque no pueden eliminarse 1.400 plazas de aparcamiento con la promesa de unos disuasorios antes de las obras y que a día de hoy ni siquiera haya terrenos, ubicación o proyecto”.

Explican que “Murcia central” condena a los vecinos del Espinardo a que su calle Mayor no se convierta en una carretera de Alcantarilla sin aparcamientos, árboles ni aceras y con el doble de carriles de circulación. “Queremos que siga siendo el corazón del pueblo, por donde se pasea, compra y se toman algo, porque no es de recibo acabar con todo eso para que los autobuses ganen menos de un minuto”.

Cierran mi barrio llega a los balcones del Carmen



Cada vez somos más, y juntos vamos a seguir defendiendo nuestro barrio



¡Hazte con la tuya por sólo 10€, porque El Carmen ni se rinde ni se cierra! pic.twitter.com/wPgkUkXCjA — Cierran Mi Barrio (@CierranMiBarrio) November 16, 2022

El principal problema de Vistabella es que faltan aparcamientos porque no hay garajes. “No se pueden eliminar 300 plazas sin dar alternativas ni tener en cuenta que tienen al lado el Reina Sofía, un hospital con casi 2.000 empleados y una cantidad enorme de pacientes al que será más difícil llegar porque eso puede tener consecuencias graves en caso de emergencia”.

Los vecinos y comerciantes del barrio del Carmen solicitan no quedar aislados de Murcia. Por este motivo, llevan más de un mes de movilizaciones diarias denunciando su cierre por la eliminación de sus principales accesos: el Puente Viejo y la autovía, desde donde el acceso se reduce a un único carril que tendrá que dar toda la vuelta al barrio para llegar al corazón del mismo, y donde su comercio, sin accesos ni aparcamientos está condenado a la desaparición en favor de los centros comerciales.

Advierten además de que la Policía Local ya ha advertido del riesgo que suponen las calles de un solo carril en caso de emergencia.

“Lamentablemente, el Ayuntamiento de Murcia no está dispuesto a cambiar una coma de sus proyectos, algo que también están sufriendo los placeros de Verónicas, a los que se quiere desterrar a una carpa en lugar de hacer las obras con ellos dentro como piden, y una vez más, lo hacen sin consultar con los principales afectados, sin darles información suficiente y sin tener en cuenta sus alternativas”, añaden en su manifiesto.

“Alcalde, atienda el clamor vecinal”

El Partido Popular de Murcia ha pedido este domingo al alcalde socialista, José Antonio Serrano, que atienda “el clamor vecinal y busque el consenso antes de ejecutar las obras de movilidad”.

La portavoz del PP, Rebeca Pérez, ha denunciado que los socialistas tratan de desviar la atención valiéndose de la propaganda, con anuncios que constituyen una auténtica tomadura de pelo a los vecinos, como cuando vendieron como buena noticia que convertirán en plazas de pago 570 plazas de aparcamiento libres en el barrio del Carmen. Además de suprimir, sin ofrecer ninguna alternativa, otras 512 plazas”.

Sobre los aparcamientos disuasorios, el PP recuerda que el 26 de abril el alcalde socialista y la concejal Carmen Fructuoso se comprometieron a que en noviembre estarían disponibles dos aparcamientos en la zona norte, con 900 plazas; y otros cuatro aparcamientos en el sur, dotados con 1.500 plazas y a 20 de noviembre no se ha producido ningún avance.

En este sentido, apuntan que se comprometieron a tener listos estos aparcamientos antes del inicio de las obras de los nuevos carriles segregados. El comienzo de las obras está fijado para esta semana y todavía se desconocen los terrenos, ubicaciones y proyectos.