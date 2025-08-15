El 70% de los hosteleros de Cartagena esperan un "considerable" aumento de clientes este puente de la Asunción

El 70% de los establecimientos de restauración del litoral cartagenero anticipa un "considerable" aumento de la afluencia de clientes durante los próximos días, marcados por la festividad de la Asunción de la Virgen, que se celebrará este viernes, 15 de agosto.

Así lo ha comunicado la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (Hostecar), que ha señalado que el puente de agosto será "muy beneficioso" para el sector, destacando que las reservas de última hora "podrían terminar de redondear unas cifras muy positivas".

Hostecar ha precisado que las zonas costeras registran una "alta" afluencia de visitantes, especialmente de origen nacional, aunque con un "notable" incremento en el número de turistas internacionales.

No obstante, ha trasladado que los responsables de los establecimientos han lamentado las "serias dificultades" que atraviesan para conseguir personal y poder cubrir la demanda de esta temporada.

Por otro lado, la asociación ha destacado la importancia de los cruceristas para los negocios del casco histórico durante el verano. "La bajada de clientela local, ya muchos residentes aprovechan para desplazarse a la costa o salir de la Región, se está viendo compensada por la llegada constante de cruceristas", ha explicado.

En este sentido, Hostecar ha valorado "muy positivamente" el papel del turismo de cruceros y ha hecho hincapié en la complementariedad entre el turismo de playa y el urbano como "palancas fundamentales para la dinamización del sector hostelero de Cartagena".